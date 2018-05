Camino al altar

“Yo estoy viviendo en Córdoba y él quiere que me venga a vivir acá. Le dije ‘vuelvo a vivir con vos con la condición de que nos casemos’. Porque a Guido le salta la ficha, me desconoce y me echa de casa. Lo amo mucho, es la segunda persona más importante de mi vida. Lo amo como compañero, no me atrae sexualmente”, aclaró Tomasito.

“Si me caso voy a ser un Süller oficialmente. Antes era Tomasito Su, ahora voy a ser Tomasito Süller. Imaginate el problema que se viene con Silvia y la familia”, agregó el mediático.

Luego, Guido tomó el teléfono y explicó su decisión de pasar por el Registro Civil. “Nos casamos porque van pasando los años y es la persona que siempre está. Me hizo las mil y una, y se merece una patada en el traste. Pero nos miramos a los ojos y hay amor entre nosotros. Eso no se da muchas veces en la vida”, afirmó Süller.

El 13

Guido, que le lleva 26 años a su pareja, adelantó que hoy irán a sacar turno al Registro Civil de Escobar. “Nos gustaría el 13 de mayo, que es mi cumpleaños. Si hay canje, hay fiesta. Esto es un amor de padre e hijo, hace 10 años que lo vengo diciendo”, concluyó el hermano de Silvia.