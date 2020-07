Camioneta chocó a un joven motociclista y lo dejó tirado

Una camioneta chocó a un joven motociclista que se dirigía a su trabajo y se retiró del lugar. No está claro si su conductor se percató o no del accidente de tránsito, pero la Policía la está buscando por todos lados. Ya irradió el alerta a todas las unidades y trabaja en el lugar para encontrar algún indicio que facilite la identificación del rodado involucrado en el siniestro.

Cuando personal de la Caminera llegó al lugar, el joven herido manifestó que la camioneta hizo una maniobra de sobrepaso, producto de lo cual perdió el control de su moto, derrapó y cayó a la cinta asfáltica.

"Aparentemente, la camioneta lo tocó y siguió su marcha. No se sabe si su conductor se percató del hecho, pero no paró y estamos tratando de individualizarlo", comentó el jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, Carlos Candia.

accidente ruta 65 Gentileza: Miguel Ángel Parra

El motociclista circulaba desde Fernández Oro hacia Cipolletti, hacia donde se dirigía por razones laborales. el rodado mayor se desplazaba en igual sentido.

"Estamos buscando una camioneta tipo Saveiro, por ahora no tenemos otro elemento pero estamos trabajando en el lugar para reunir indicios", comentó el oficial principal de Seguridad Vial.

Indicó que el motociclista no llevaba su casco de seguridad cuando cayó al asfalto, de modo que sufrió un golpe en su cabeza. No obstante ello, al llegar la ambulancia se encontraba lúcido. El personal de Salud lo trasladó hasta el hospital cipoleño para asistir sus heridas, las cuales en principio no revisten gravedad.