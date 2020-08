Canal de riego: pasó el agua, se llevó la basura y empieza la temporada

El agua empezó a fluir en el inicio de la semana y lentamente fue alcanzando las diferentes arterias no sin problemas por la gran acumulación de basura que hay en el interior de los conductos.

El referente de los regantes y productores cipoleños, Eduardo Artero, dijo a LM Neuquén que el riego se largó el lunes pero este año hay más basura que otros años. "La gente tira todo adentro del canal, en los barrios, en el centro, hasta un colchón encontramos", agregó.

Además, Artero expuso que en las algunas zonas les apedrearon la pala máquina que usan para retirar los residuos porque no quieren que dejen en el lugar el material extraido y agregó que no es su responsabalidad el tratamiento de esa basura. "Este año sacamos el doble de residuos que lo normal", informó.

Por otra parte, señaló que es complicada la situación con algunos vecinos. "La banquina tiene una reglamentación, se debe dejar 6 metros cada lado, pero no se respeta. Se instalaron algunas tomas nuevas en esos sectores y es complicado trabajar allí", comentó el referente.

La expectativas

Artero dijo que tiene buenas expectativas para la temporada que comienza a pesar de la diferencia cambiaria. "Lo que es la fruticultura le veo un panorama cambiante, le veo una mejoría. Aca se laburó no hubo cuarentena, en la zona rural no existe la pandemia, se sigue laburando igual que siempre, se cosechó y se podó. La actividad no paró", sostuvo.

"La gente va a necesitar comida, el mundo necesita comida", añadió y resaltó que esa necesidad y el hecho de haber mantenido la actividad a pesar del parate por el coronavirus hace reales las esperanzas de tener una buena temporada para el sector.

"Estamos con un dólar de 60 pesos, es el oficial menos las retenciones, es menos de 60 y la diferencia es abismal, si el dólar cambiaría sería otra cosa porque cuando vamos a comprar la cotización es con el blue", sostuvo el productor a LM Neuquén.

Sobre la exportaciones, Artero indicó que esta burocratizado el mercado tras la pandermia y el dólar no es competitivo, "no queda ganancia, es más negocio el mercado interno, que los países cercanos, que exportar", agregó.

"Si el kilo de manzana vale 100, al productor le pagan 15, si el estado sacara la pata de arriba se daría v uelta, hay que hacer el valle de vuelta, porque lo agarró la pandemia hace 10 años. El estado que es voraz con el campo. A nosotros nos sacan el 5% de un dólar que no es real, si fuera del blue no se nota", manifestó.

Si bien admitió que se produce un 30% de lo que se producía hace 30 años, el consumo interno creció. "Va a faltar fruta no va a alcanzar para llegar a fin de año la que está en los frigoríficos. La expectativa es buena, se está trabajando mejor que otros años", concluyó.