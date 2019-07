"Todo tiene un límite. Yo mismo le dije a (Horacio) Quiroga que no se puede decir algo así de mí", señaló Ciapponi, respecto a las acusaciones por su "mala administración".

“En mi gestión hicimos un cambio tecnológico. Estamos entre los primeros cinco lugares de Argentina respecto a seguridad en la vía pública y calidad del servicio. Nación dice que al que no puede pagar hay que cortarle el servicio. Yo no me apuro a cortarle la luz a la gente”, se defendió. Y ratificó que, con el aumento del 38%, "hay gente que no puede pagar la boleta".

"Voy a estar en la cooperativa desde otro lugar, sino parece que tengo la culpa de todo", agregó. Y explicó que "uno de los motivos por los que me quiero ir es para seguir hablando de lo que no se hace, por ejemplo del apagón".

Luego de la intimación de Cammesa a Calf por la millonaria deuda, e incluso luego del apagón masivo, Ciapponi se mantuvo callado y alejado de los medios. La cooperativa de energía eléctrica se limitó a brindar información a través de comunicados, y hoy dijo en LU5 que ya no hablará públicamente como presidente de la Cooperativa.

Además, confirmó que no será candidato a intendente ni formará parte de las próximas elecciones municipales. "No voy a ser candidato a intendente. No voy a participar en estas elecciones en ningún lugar", aseguró.

