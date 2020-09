Carlos Saloniti sabe que no hubo temporada oficial de invierno en San Martín de los Andes y solo le queda apostar a la esperanza de un nuevo escenario en el verano. El intendente enfrenta hoy un clima sanitario complejo pero controlado. Hay una decena de casos de coronavirus, aunque todos están identificados. Busca cerrar la etapa de la mala imagen de los esquiadores que “rompieron la cuarentena”.

La situación de San Martín dentro de todo es estable, porque nos quedan muy pocos hisopados por hacer desde el caso cero. Enviamos en su momento 83 hisopados, de los cuales tenemos nueve positivos y activos, y de esos 83 tuvimos 74 descartados y un solo positivo que se sumó al noveno caso. La verdad es que tenemos 244 personas que están aisladas, en virtud de este caso cero.

—¿Cómo fue el tema de los contagios y porqué se dispararon en estos días?

Fue un caso importado de una persona de San Martín de los Andes que trabaja en Piedra del Águila. La persona se contagió en esa ciudad y después vino para San Martín. Y en virtud de los contactos estrechos que tuvo, Zona Sanitaria y el hospital se pusieron a trabajar en cercar la situación con las entrevistas y actuar rápidamente como se hace siempre. Por suerte tomamos medidas, las restricciones de las reuniones familiares y sociales, y cerramos los espacios públicos con circulación. Esto hizo que la situación se estabilice. También estamos difundiendo a través de parlantes por las calle para que la gente tenga sus cuidados. Además de las desinfecciones, esas fueron las medidas que tomamos en las 72 horas.

—¿Después de este caso cambió en algo el protocolo de ingreso de los trabajadores esenciales a la ciudad?

Tratamos de no tomar medidas y ser criteriosos con los que tienen la esencialidad. Pueden ingresar, pero estamos tratando de que se cumpla el protocolo. No hay otro método y tratamos, en virtud de la situación, de analizar este caso cero, tomar las prevenciones a nivel paliativo. El próximo lunes nos vamos a reunir, con el resto de los hisopados que faltan, y analizaremos qué medidas vamos a tomar. Por ahora, el virus no se ha expandido por fuera de los contactos es trechos con este caso cero. Estamos siguiendo todo de cerca.

—¿Cómo quedó la ciudad después de lo que pasó en el cerro Chapelco con los esquiadores?

Esa situación nos generó un dolor enorme a todos porque trabajamos mucho para que se reabra el cerro Chapelco. Y esto se dio una vez terminada la actividad del cerro y fue a posteriori, nosotros siempre hacemos controles con Bromatología. Fue un hecho puntual y se siguió trabajando, cumpliendo a rajatabla el protocolo, pero nos quedó el antecedente digamos que para el olvido. Por suerte actuaron la Justicia y la Provincia. Hicimos las actuaciones juntos.

—¿Qué les quedó como mensaje después de este hecho?

Lo que se entendió es que el que hace las cosas mal puede tener el castigo de la Justicia, que actuó inmediatamente. No es un chiste lo que está pasando, tenemos que ser serios. La realidad de San Martín de los Andes muestra que, más allá de este episodio, todo está funcionando bien, porque este caso no generó mayores problemas, la gente está cumpliendo los protocolos.

—Con respecto a la economía, ¿Cómo está la ciudad ya que no han tenido el turismo invernal?

El motor se mueve por el turismo y la construcción privada. La situación está difícil porque, al no tener turismo, estamos mal. Pero tenemos toda la planificación puesta en poder tener un verano y que cambie la situación en el país. San Martín está preparado para lo que se viene. Creo que nos tiene que acompañar el tema de la pandemia en Argentina. Pasar este momento para volver a tener turismo.

—¿Están preparados?

Creemos que sí. Estamos trabajando en la obra del aeropuerto, que es muy importante. Estamos preparados, pero tenemos que cuidar nuestro estatus sanitario.