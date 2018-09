Carrió: "Cristina va a terminar presa"

"Lo que estoy viviendo no lo imaginé nunca y eso que soy la que luchó. No me imaginé nunca que cayeran presos Cristina o Boudou que, en realidad, son personajes transitorios de la historia, pero que estén sentados los dueños de la Argentina en Comodoro Py cambia un régimen político y económico", destacó la diputada por Cambiemos en TN.

"Con las pruebas que hay, Cristina va a terminar presa", dijo Carrió en referencia a los allanamientos y las declaraciones de las causa de los cuadernos. "Hay muchos gobernadores preocupados porque hacían lo mismo que De Vido", agregó.

Embed Carrió: "El Presidente tiene una determinación que yo nunca vi en otro. Juega mejor conmigo de lo que jugó otro personaje político" pic.twitter.com/WLGTBpFb3G — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 14 de septiembre de 2018

"Yo paré un golpe a Cristina después de la crisis del campo cuando ella quiere renunciar en agosto y cuando quieren que Cobos lidere la oposición. Yo me paré del lado del Gobierno", indicó.

Además, la diputada señaló que está "estudiando cómo se fue dando el viernes de la gran corrida". "Esta crisis es parte de una venganza de los laboratorios de la Argentina. Son cuatro los que manejan todo. También se lo hicieron a Illia en su momento", afirmó.

Carrió volvió a arremeter contra el Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Lo definió como un "hombre oscuro".

Otras frases de Carrió

"La primera victoria que estamos teniendo es que la línea institucional impidió un golpe".

"Es un milagro ver a Aldo Roggio en Tribunales".

"Menem cobraba coimas a través de consultoras. En cambio, la corrupción kirchnerista se apoderaba de empresas. Lázaro era Néstor. Lázaro Báez es un hombre primitivo con una lealtad extrema a un hombre que lo convirtió en otra cosa. Tiene la lealtad básica en una mafia".

"Calcaterra tiene que arrepentirse más".

"Esa plata no era solo para pagos electorales".

"Hugo Moyano tiene miedo de ir preso por el caso Oca".

"Los que pagamos los costos de la crisis son los que tenemos salarios, pero el dólar va a equilibrarse".