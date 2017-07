Carrito: aparecieron chats incómodos para Quiroga

Sitramune lleva diez días reclamando al Municipio que renueven los contratos de 33 empleados que se dieron de baja el 30 de junio pasado. Desde el gremio aseguran que la relación laboral se rompió porque los trabajadores se negaron a hacer campaña política y a atender un carrito de panchos privado, de Alicia Jozami, declarada amiga del intendente.

Como no tuvieron respuesta, el sindicato difundió ayer varias capturas de pantalla de Whatsapp, donde se ve que, desde el número de celular 299 4167125, con el perfil de Ana Luján, les reclaman a los ex contratados que cumplan horario vendiendo panchos porque “Yenny necesita que vayamos”, en alusión a Fonfach, la secretaria municipal de Desarrollo Humano. Desde otro celular con el número 299 5968659, también identificado como Ana Luján, se amenaza a los contratados que se oponen a hacer proselitismo. “Quien sienta vergüenza del trabajo político o no le guste, espero su renuncia”, advierte. Luego, desde el mismo número, mencionan al sindicato y remarcan que “si uno de ustedes se afilia, se va”. A continuación, agregan: “Detrás de ustedes hay gente pidiendo oportunidad”. También figura un celular con el perfil del director de Derechos Humanos, Mario Meuli, que les reclama a varios agentes que cubran turnos en el carro, con fecha de junio de 2016. Aparecen también otros tres agentes de planta que respaldan las amenazas.

Quiroga aclaró ayer: “Ana Luján no está más en la Municipalidad y no la voy a llamar, reintegrar de nuevo y volverla a echar”. Sobre el resto de los involucrados, indicó que desconocía los aprietes, pero “si es así, a los funcionarios que hicieron eso les vamos a rescindir contrato”. Reconoció que “el carrito no tendría que haber estado nunca” y explicó que, pese a la polémica, “todavía no sé quién fue el que lo autorizó”.

Luján renunció a su cargo en enero para asumir como consejera titular en CALF. Santiago Baudino, titular de Sitramune, indicó que se fue “premiada con un sueldo importantísimo en la cooperativa” y, aunque no esté más en el Municipio, “sigue trabajando para Quiroga”.

“Las capturas de pantalla no están certificadas por ningún escribano o juez de Paz. Lo único que buscan es crear un dolo con fines políticos”. “Si sos sindicalista (en referencia al dirigente gremial Santiago Baudino), no podés tener de rehén a quienes perdieron su trabajo”. Ana Luján. Ex subsecretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén

Pechi pidió ayuda para echar a los ñoquis

El intendente Horacio Quiroga afirmó ayer que no tiene una estructura de punteros “ni empleados que hagan política”. Indicó que, como la planta municipal es tan extensa, está abierto a acompañar al que quiera colaborar con él para detectar y echar a los ñoquis.

Días atrás, como parte del conflicto por el cese de contratos laborales, los referentes de Sitramune acusaron al intendente de mantener “350 contratos de planta política que cobran un plus y no vienen a trabajar”.

Ayer, Quiroga se defendió y aseguró: “Yo hago política a la luz del día, no tengo industria del punteraje ni tengo empleados para que hagan política”.

Mucha gente

El jefe comunal capitalino dijo que mantiene una batalla constante contra los empleados que no cumplen sus tareas, pero debe “hacer funcionar una burocracia con dos mil y pico de personas”.

Por tal motivo agregó: “Le voy a pedir al gremio que me ayude a recorrer todos los lugares donde hay gente que no trabaja y los echamos juntos; es más, si hay funcionarios políticos que certifican tareas no realizadas, los dejo inmediatamente sin contrato, y a los que sean de planta permanente les inicio sumario”.

Sobre los contratados que se dieron de baja, el intendente indicó que el vínculo con el Municipio “tiene un principio y un fin”, sin necesidad de un motivo para el cese, porque no hay ley que te obligue a renovar eternamente un contrato.

El gremio asegura que los panchos que se vendían estaban en mal estado

Además de los supuestos aprietes por parte de las autoridades municipales, desde el gremio Sitramune denunciaron que el carrito que funcionaba en Olascoaga y Alcorta, a cargo de Alicia Jozami, vendía pan y salchichas en mal estado, sin ningún tipo de control bromatológico.

El titular del sindicato, Santiago Baudino, aclaró: “No lo podemos probar, pero sabemos que era así y había una línea que bajaba de la intendencia que decía que esos lugares no se podían inspeccionar, ni desde Bromatología ni desde Comercio del municipio”.

Contó que, en todos los meses que estuvo el carrito funcionando, “no se hizo una sola acta de inspección”.

Agregó que los contratados que iban obligados a trabajar ahí “no tenían libreta sanitaria ni curso de manipulación de alimentos, que es una violación tras otra de la normativa vigente cuando al resto de los comercios los vuelven locos”.