Cautela provincial frente al impuesto para los vinos

Consultado por LM Neuquén, Brillo admitió que el escenario ideal sería que no existieran impuestos internos a la producción, pero consideró que el peso de los gravámenes para el vino y los espumantes anunciados por Dujovne hay que ponderarlos en el contexto general de la reforma impositiva. “Si hay una baja de Ganancias y de las cargas patronales que pagan los empresarios, no es tan grave el impuesto interno”, especuló en sintonía “con lo que me expresaron dos de los empresarios vitivinícolas más importantes de la provincia”, apuntó el ministro.

10 por ciento es la carga que le impusieron a los vinos La bebida no tributaba impuestos internos porque era considerada alimento saludable. Ahora pasó a ser un producto “nocivo para la salud” en la consideración del Gobierno.

De todos modos, dijo que el Gobierno y los empresarios están haciendo cuentas para determinar con precisión el impacto. “Si vemos que afecta fuerte, nos sumaremos a los pedidos que surgieron de otras provincias para que haya una revisión por parte de la Nación”.

Brillo dijo que también se analiza la situación de los productores de cerveza, un rubro al que se le aumentó la alícuota del 8% al 17%.