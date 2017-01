Centenario se suma a los controles de alcoholemia

Neuquén

En poco tiempo más, Centenario se sumará a las ciudades donde se realizan estrictos controles de alcoholemia. En principio, falta afinar algunos detalles, como un lugar para secuestrar vehículos y definir una nueva ordenanza.

El Municipio compró hace tiempo un alcoholímetro, pero no lo pudo utilizar para los controles porque no estaba aprobada una norma y además no contaban con una estructura impositiva acorde.

Si todo marcha bien, a partir de marzo podrían comenzar las primeras pruebas junto a la Policía de Tránsito de Centenario. “Se acondicionó un depósito para guardar los vehículos y sacar las motos que teníamos acá en la secretaría. Una vez que terminemos con esto vamos a empezar con los controles de alcoholemia”, explicó Francisco Guzmán Varela, secretario de Transporte, Inspección y Comercio.

La ciudad tuvo que incorporar los valores de secuestro de autos y motos en la nueva ordenanza tarifaria de 2017. Además, ahora cuenta con un depósito de más de 630 metros cuadrados cubiertos para guardar los vehículos.

Por otra parte, la ciudad tiene lista una ordenanza, que aún no aprobó, referente a la “nocturnidad segura”. En ella aborda la venta de alcohol, el control de los locales bailables y eventos. La norma se hizo en medio del debate regional por las adicciones.