Centurión cargó contra Angelici: "Es poco serio"

Y tal desprolijidad en el mundo Boca pasó a ser un tema de opinión pública donde el mayor cuestionado fue el presidente Daniel Angelici, que una vez más dividió aguas entre los hinchas que querían que se quede una de las figuras del equipo campeón. Y Centurión no perdió la oportunidad de responsabilizarlo por su partida.

“Qué lástima que te hagan esto, Boca, teniendo una dirigencia y un presidente tan poco serios”, escribió el jugador en un pasaje del comunicado que publicó a través de las redes sociales. “Uno se equivoca y en lugar de ayudarlo, le sueltan la mano”.

Además del volante ofensivo, su representante, Alejandro Mazzoni, brindó su versión de los hechos. “Los dirigentes de Boca nunca lo quisieron y encontraron el momento justo para presionar a Guillermo, que no se bancó la presión”, analizó el agente, y agregó: “Angelici nos dijo que sabía que a la salida del boliche no había pasado nada, pero que la persecución mediática era muy grande y que siempre quedaba expuesto”.

El representante luego cargó contra el entrenador: “Es una locura, nunca vi una cosa así. Guillermo es ex jugador, no puede llamar a un hombre de su riñón para pedirle que no firmara un contrato y después dejarlo afuera”.

De todas maneras, el inconformismo del hincha con Angelici no viene de ahora, teniendo como principal antecedente lo ocurrido con Daniel Osvaldo, con quien ocurrió algo muy similar (ver aparte), y con la partida de Carlos Tevez a China.

“Me vine a firmar con Boca; nunca me quisiste. Me dediqué al máximo, me entrené como pocos se entrenan y lloré por estos colores, pero no valoraron nada”.“Ya está, consiguieron lo que muchos quisieron. Y ustedes, periodistas, que hacen show, que hacen política... no les crean más gente. Les hacen mal, les mienten. Me soltaron la mano”.Ricardo Centurión. En su carta a través de las redes

“¿Cómo es la cosa? ¿24 horas antes pagabas 6 millones y por haber ido a un boliche lo dejás sin contrato? Para mí es una locura, nunca vi nada así”.Alejandro Mazzoni. Representante del jugador

Osvaldo, el otro final anunciado

Otro de los que estuvieron en el centro de la crítica por su exposición fuera de las canchas fue Daniel Osvaldo. El delantero tuvo dos etapas en el club de la Ribera, la primera signada por algunos hechos similares a los de Centurión. Sin embargo, luego de volver al Porto por seis meses, el club decidió repatriarlo a pedido de Arruabarrena. En su vuelta no consiguió marcar goles y el ciclo terminó con conflicto en el vestuario. Un revés para la dirigencia que le dio el visto al Vasco. Esta vez, Angelici no quiso correr el mismo riesgo.

Deudas pendientes

Desde lo deportivo, el principal anhelo del actual presidente siempre fue volver a ganar la Libertadores, deuda que todavía mantiene y que pudo tapar sólo de forma transitoria con el título local.

De ahora en más, ya sin su conflictiva estrella en el plantel, deberá recuperar jerarquía individual y armar una base sólida que dé tranquilidad no sólo al simpatizante, sino también al Mellizo, con quien la relación parece ser cada vez más tambaleante.

Desprolijidades, idas y vueltas y malas decisiones, todo puesto en pantalla durante largas horas por los medios de comunicación, hicieron que este presente de Angelici se convierta en uno de los más difíciles de su era en el club.

El Sporting del Huevo quiere a Pavón

Desde Portugal aseguran que buscarán al atacante. Sin Centurión, con la incertidumbre de Wanchope y la salida definitiva de Silva, el Guille no está feliz.

En medio de la novela por Centurión, Boca se anotició ayer de que el Sporting de Lisboa viene a la carga por los servicios de Cristian Pavón, uno de los delanteros que más le rindieron a Guillermo en esta temporada.

Según el sitio A Bola, del país luso, un empresario vinculado al club ya inició las negociaciones, y las posibilidades son concretas.

Si se da, el mercado de pases que parecía muy favorable en un principio se volvería a complicar para el cuerpo técnico.

Esto es porque de los tres delanteros titulares del Boca campeón, sólo quedaría Benedetto (y Bou como alternativa) mientras que Cristian Espinoza es una incógnita debido a los inconvenientes que tuvo a la hora de superar la revisión médica.

Además, la situación con Ramón Wanchope Ábila todavía no está clara. El delantero rescindió su contrato con el Cruzeiro, pero todavía no selló su vínculo con el Xeneize porque a su vez se complicó su préstamo a Huracán. El Globo pretende venderle a Boca un porcentaje de la parte que posee del jugador aunque por ahora no es lo que quieren en La Ribera, por lo que su pase está en stand by.

Silva no vuelve

El lateral Jonathan Silva se quedará en el Sporting de Lisboa (dueño de su pase) y extendió su vínculo con el club hasta el año 2022. La cláusula de rescisión del contrato del ex jugador de Estudiantes de La Plata, de 23 años, fue valuada en 45 millones de euros. Será compañero del neuquino Marcos Acuña, Alan Ruiz y Rodrigo Battaglia.