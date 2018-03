Ceramistas hicieron una volanteada sobre la Ruta 7

A través de un comunicado, señalaron que realizarán "una acción de difusión" sobre la ruta, a la altura del Parque Industrial. Explicaron que existe la posibilidad del "remate y desalojo que pesa sobre las familias ceramistas porque un grupo de ex trabajadores asesorados por el abogado Jorge Brillo, ex funcionario del ex gobernador Jorge Sobisch, realizaron una demanda en el fuero laboral que puede desembocar en el remate de la fábrica".

"Una vez más los obreros y obreras ceramistas vamos a defender las fuentes de trabajo. El Gobierno Provincial tiene que dar una salida al conflicto reconociendo a la cooperativa y alejando cualquier posibilidad de remate o desalojo", agregaron.

Al mediodía los trabajadores decidieron terminar con la medida y liberaron el tránsito en ese sector del Parque Industrial.