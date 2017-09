CFK: "El Estado no tuvo culpa en la tragedia de Once"

La ex mandataria visitó los estudios del canal y mantuvo una charla con Chiche Gelblung, en la que defendió a su gobierno de la tragedia de Once y reiteró sus críticas al macrismo.

CFK llegó al estudio en medio de un intenso seguimiento de las cámaras, saludó a todo el personal y hasta escribió una de las típicas placas rojas de Crónica.

Durante el reportaje se trataron temas de diferente índole, desde la política actual, su mandato, el de Néstor Kirchner, la militancia peronista, y otros más banales como su cuidado personal y algunas intimidades de su vida privada.

"El Estado no tuvo culpa en la tragedia de Once", enfatizó Cristina, quien desligó así al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y apuntó sobre el motorman que conducía la formación.

Embed

"El maquinista no accionó el freno al final. El tren frenó en todas las estaciones antes. Peor si vos no frenás y te estrellás, bueno. En las audiencias, el maquinista nunca pudo explicar por qué nunca accionó el freno", dijo.

"Recibimos a todos, menos a cinco familias. Los ayudamos en todo lo que pudimos. Incluso a algunos les dimos trabajo en la ANSES y el PAMI", recordó.

En otros momentos, Cristina dijo que se maquilla sola, que le gusta el puré de calabaza y recordó que se dijeron muchas mentiras sobre su vida y la de Néstor porque “había una periodismo de guerra” durante su mandato.