Chañar: teme que su padre abuse de sus hermanas más chicas

"Yo veía que él me miraba raro, pero no hice nada porque pensé que eran tonteras mías. Hasta que un día empezó a acercarse a mi cama cuando dormía y me tocaba", relató. Por miedo y hasta vergüenza, la adolescente prefirió no contarle a nadie su sufrimiento, y así los episodios se repitieron y empeoraron a lo largo de dos años.

A pesar de las súplicas de la adolescente para que todo terminara, su padre continuó sometiéndola, hasta que María ya no aguantó el silencio. Con el apoyo de su prima y una psicóloga, logró contarle todo a su mamá, quien asegura que le confió que "algo sospechaba".

En un principio, ella y el resto de la familia la contuvieron y la acompañaron en el inicio del proceso penal, que comenzó cuando la joven y su progenitora acudieron a radicar la denuncia en marzo de 2019. Sin embargo, pronto todo se vino abajo.

"A los pocos días empezaron a mirarme mal, a tratarme mal, a decirme que lo tendría que haber conversado antes de denunciar", recordó. Su madre, quien según contó María es víctima de violencia de género por parte del abusador, también se volvió en su contra. "Mi mamá me decía que por mi culpa mis hermanas lloraban, que la familia no iba a tener para comer. Yo no sabía qué hacer porque no tenía el apoyo de nadie", indicó.

La presión fue tan grande, que la adolescente terminó accediendo a parar las actuaciones, aunque la causa no se cerró del todo.

image.png

Volver a empezar

Con el tiempo, María comprendió la importancia de seguir adelante con la causa más allá de la falta de acompañamiento, motivo por el que se distanció de su familia, y pidió avanzar con la denuncia penal que impulsa con el respaldo del Municipio de San Patricio del Chañar, la Subsecretaría de las Mujeres y el Centro de Atención a la víctima.

"En marzo tendría que haber salido el juicio, pero con la pandemia lo pospusieron. Él tenía domiciliaria en capital, pero ahora está en San Patricio. Hace tiempo vengo pidiendo que se lo lleven de acá, tengo miedo por mis hermanas", expresó la joven, quien indicó que, por su decisión, su madre volvió a formar pareja con su padre y sus hermanas viven con ellos.

Asimismo, agregó que a raíz de haber contado su sufrimiento logró ponerse en contacto con otras cuatro víctimas de su padre, todas familiares de él. "Me han dejado mal en todos lados, me trataban de mentirosa, de loca y decían que me quería quedar con sus cosas", contó.

El miedo más grande de María es que la historia de abuso se repita con sus hermanas de 11, 9, 5 años y 4 meses. Por eso, y dado que la Justicia hasta el momento no le ha dado a ella una respuesta a su reclamo, junto con una amiga recurrió a las redes sociales para invitar a El Chañar a sumarse a su pedido de exclusión del hogar del denunciado.

La joven convoca a quien quiera sumarse al reclamo a presentarse este domingo frente a la Escuela Especial N° 19, a las 18:30, para pedir el avance de la causa y el traslado del denunciado a otra localidad.