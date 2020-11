Chocó contra un poste y destruyó el auto del padre

Según contó a LM Cipolletti el subcomisario Matías Castillo, a cargo de la Comisaría 32 del barrio La Paz, cuando la policía llegó al lugar el joven ya había logrado salir del habitáculo por sus propios medios y sólo presentaba un corte en la pierna que no revestía gravedad.

accidente mengelle 1.jpg

“El joven se negó a la asistencia médica y llegó el progenitor para hacerse cargo de la situación y trasladar el auto que era de su propiedad. No se pudo determinar qué originó el accidente y como a la noche no contamos con personal de Tránsito Municipal, no se puedo realizar el test de alcoholemia para conocer si estaba bajo los efectos del consumo de alguna sustancia. Por fortuna no fue un hecho de gravedad y no hubo implicación de terceros. Sólo se generaron daños materiales”, relató Castillo.

En el lugar quedó el auto estrellado contra el poste, y se podía observar a simple vista los graves daños en la zona frontal del rodado de alta gama.

Por fortuna, el escaso tránsito de vehículos y la nula circulación de personas en ese horario evito que el siniestro genere mayores complicaciones.