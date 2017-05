Chris Cain: "El blues y el tango hablan de lo mismo"

Actualmente, el guitarrista es uno de los más destacados del blues, junto con John Mayer y Joe Bonamasa. Un dato que muchos tienen en cuenta es que su voz hace recordar al padre del blues: B. B. King, y su gruesa guitarra Gibson remite al sonido de Albert King. Cain, quien está forjando un estilo único entre blues, jazz y góspel, estará acompañado en escena por los músicos locales Rafo Grin (guitarra), Leo Toro (bajo) y Tony Sgro (teclados). Completa la formación Rudy Murúa en batería, proveniente de Esquel.

Mismo sentimiento

Desde tiempos de Manal, se sabe que Argentina tiene una historia blusera, a pesar de que muchos extranjeros señalan al tango como máxima expresión. Sin embargo, Cain consideró que ambos géneros tienen “algunos puntos de contacto”. “Seguramente tiene puntos en común, porque el blues y el tango hablan de lo mismo. No lo veo para nada similar en la estructura musical, pero sí en las letras, en el mensaje, en el lamento del amor que te dejó, en el trabajo que ya no tenés. Es el mismo mensaje y la misma intensidad”, explicó el estadounidense.

El padre de Cain era íntimo amigo del legendario Albert King, a quien visitaba diariamente en su casa. Cuando murió el padre de Chris, Albert King lo adoptó a su cuidado. “Albert fue como un segundo padre, siempre me ayudó desde lo musical y al momento de la muerte de mi padre, literalmente, me adoptó como si fuese su propio hijo. Tengo los mejores recuerdos del maestro; sin dudas, fue uno de los guitarristas y cantantes más extraordinarios del blues y el soul. Era una persona con pocas pulgas y a veces malhumorado con ciertas personas, era su personalidad y hay que respetarla”, recordó Cain.

Un investigador

Si bien su estilo es similar al de su tutor, el blusero también explora otros géneros, como el jazz y el smooth jazz. “Es bueno estar en la búsqueda constante de nuevos sonidos y maneras de tocar la guitarra . El blues y la música están en constante evolución, mi persona también, es parte de tu crecimiento personal”, contó.

Chris es conocido por su guitarra Gibson 355, una amiga inseparable de la cual se enamoró y a la que no cambia por ninguna. “He tocado con diferentes modelos y nada se compara con la Gibson 335. Cuando la toqué por primera vez me dije a mí mismo ‘esto es el sonido que quiero para mí’. A partir de ese momento se convirtió en mi guitarra”, reveló.

Ser auténtico

A lo largo de sus 35 años de carrera, el violero ha colaborado y compartido escenario con grandes artistas del mundo del blues, del R&B y del jazz, como James Cotton, Albert Collins, Junior Wells, Johnny Otis, B. B. King, Willie Nelson y Robben Ford, entre otros. Sobre qué le aportaron a él musicalmente, el guitarrista expresó que lo que más le inculcaron fue “tratar de ser uno mismo”.

“Me identifico más con Albert King, mi mentor, pero BB King sin dudas era un guitarrista extraordinario. Lo más importante que ambos me inculcaron fue que siempre traté de ser yo, auténtico, de ser uno mismo con la guitarra, que no toque como nadie, que toque como yo soy. Eso podría decir que fue lo más importante que me aconsejaron los maestros”.

Inolvidable

“Forjó un estilo único”

Hace dos años, Rafo tuvo la oportunidad de conocer y tocar con Cain por primera vez en Esquel. Para el guitarrista local, “Chris es un artista que combina a la perfección lo más tradicional del género con lo moderno”. “Ha logrado forjar un estilo único en el cual confluye un sonido muy potente de guitarra con una gran sensibilidad en su manera de cantar y expresar el blues. Cuando estuve con él en el escenario, me pasó de cerrar los ojos y al escucharlo, por momentos me daba la sensación de que era B. B. King quien estaba cantando, o en algunas canciones en particular, Albert King quien tocaba la guitarra. Eso me conmovió. Es, de los tantos artistas a los que me tocó acompañar, el que dio un show único, súper conectado con el público, que lo ovacionaba entre tema y tema. Es, sin duda alguna, uno de los más grandes exponentes del blues de la actualidad”.