Ciencia y Vida
La Mañana Gimnasio

Cómo ejercitar el cuerpo sin pisar un gimnasio con este truco que gana fanáticos

La actividad física es fundamental para mejorar los músculos y los huesos. En detalle, los mejores ejercicios y sus beneficios.

La actividad física es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, además de traer múltiples beneficios para músculos, huesos y diferentes órganos. Sin embargo, en los últimos años, cada vez se volvió más sencillo ejercitar el cuerpo sin la necesidad de pisar un gimnasio y abonar de forma mensual.

Desde la pandemia, la viralización de videos y rutinas de entrenamiento se volvió cada vez más popular, con personas que seguían sus rutinas del gimnasio a través de reuniones por Zoom y dentro de su hogar.

Lo más importante es que ninguno de estos ejercicios requiere máquinas ni elementos que habitualmente se encuentran en un gimnasio. En su lugar, con simples movimientos y una rutina constante se pueden obtener resultados en el mediano y largo plazo.

Los mejores ejercicios para hacer sin pisar un gimnasio

La mejor manera de comenzar el entrenamiento dentro del hogar sin la necesidad de contar con máquinas o herramientas del gimnasio es hacerlo con el propio peso.

Las rutinas con peso corporal son una de las maneras más efectivas de trabajar fuerza, coordinación y resistencia, ya que no requieren ningún tipo de equipamiento. Los mejores trabajos para hacerlo son sentadillas, flexiones, planchas y abdominales, que trabajan la mayoría de los grupos musculares al mismo tiempo.

Los expertos aconsejan hacerlo de forma progresiva. Es decir, que es ideal comenzar con pocas repeticiones y, a medida que el cuerpo se adapta, aumentar la intensidad o la cantidad de series.

caminata.jpg
Otro muy elegido por los especialistas en deporte son las caminatas y el running al aire libre. Salir a caminar o correr, por lo menos 30 minutos por día, ayuda a mejorar el sistema cardiovascular. Además de fortalecer el corazón y los pulmones, las actividades al aire libre ayudan a liberar endorfinas, reduciendo el estrés y mejorando el estado de ánimo.

Las apps de entrenamiento: la nueva alternativa viral

Para personas que ya están más acostumbradas a los trabajos en el gimnasio, una buena manera de sumarlos dentro del hogar es a través de aplicaciones de entrenamiento que vienen con sus propias rutinas.

En la actualidad, cada vez son más las empresas que apuestan a crear su propia aplicación de rutinas y consejos para personas que buscan empezar a sumar la actividad física dentro de su rutina diaria.

Además, también se pueden buscar diferentes alternativas en algunas gratuitas y masivas como YouTube o TikTok, donde diferentes usuarios comparten sus experiencias.

caminata2.jpg
Para aquellos que buscan trabajos con menos movilidad, pero la misma cantidad de beneficios para el organismo, el yoga y pilates se posicionan como los más elegidos gracias a su capacidad de fortalecer el cuerpo y calmar la mente al mismo tiempo. Principalmente, se enfocan en mejorar la flexibilidad y la postura.

La importancia de planificar los ejercicios y calentar previamente

Antes de comenzar con la rutina, es imprescindible realizar un breve calentamiento de tres a cinco minutos (movimientos articulares, marcha en el lugar o saltos suaves).

Luego, hay que elegir entre tres y cuatro ejercicios principales: se aconsejan sentadillas, flexiones, planchas y estocadas, haciendo tres series de diez a quince repeticiones cada una.

Una vez finalizados los ejercicios, es de igual importancia sumar una rutina de estiramientos y respiraciones profundas para relajar los músculos.

Entre sus principales beneficios, sumar esta rutina de entrenamiento un par de días por semana reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la circulación y favorece el control del peso corporal. Asimismo, también fortalecen huesos y articulaciones, mientras que las caminatas estimulan la oxigenación y el yoga contribuye a reducir el cortisol.

No obstante, también aporta a nivel psicológico: los trabajos de movilidad ayudan a combatir la ansiedad y mejoran la calidad del sueño, al mismo tiempo que liberan endorfinas.

