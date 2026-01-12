El truco casero para eliminar el sarro de las canillas, sin usar vinagre ni limón, según los expertos
De acuerdo a la mirada de los expertos, este truco casero para eliminar el sarro de las canillas es infalible. ¿En qué consiste?
Según lo reseña el sitio especializado Orenda, el sarro en las canillas -o grifería- ocurre porque el agua está sobresaturada con carbonato de calcio (CaCO3) y no puede retenerse más. En un esfuerzo por equilibrarse, el agua elimina el carbonato de calcio de la solución en forma de sarro, y lo hace primero en el agua más caliente. En esta nota, te contamos de qué se trata el truco casero para eliminar el sarro de las canillas.
De acuerdo a la fuente mencionada en el párrafo precedente, la temperatura del agua es la razón por la cual el sarro se forma primero en generadores de cloro salino e intercambiadores de calor. Además, es sabido que el agua contiene minerales como el calcio y el magnesio que, con el paso del tiempo, tienden a formar depósitos que obstruyen y deterioran piezas.
Para eliminar el sarro de las canillas, existe un truco casero: una combinación de vinagre blanco y agua en partes iguales.
Si bien es cierto que algunas marcas especializadas en productos de limpieza ofrecen diversas opciones para limpiar el sarro de las griferías, también existen otras alternativas como los filtros antical, o soluciones de limpieza periódica y económicas.
Sin embargo, profesionales de la limpieza sostienen que el truco casero que elimina el sarro de las canillas consiste en una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Además, aseguran que se trata de un recurso económico, fácil de preparar y que evita productos químicos agresivos. Aplicado correctamente, permite descomponer la suciedad calcárea y recuperar brillo sin frotar durante horas.
A continuación, te brindamos una guía paso a paso para poner en práctica este truco casero con el objetivo de eliminar el sarro de las canillas:
- Llenar un pulverizador con partes iguales de vinagre blanco y agua.
- Rociar las zonas afectadas y dejar actuar la solución por varios minutos.
- A continuación, frotar con un paño o un cepillo suave.
- Concluir enjuagando con agua tibia y secar con un trapo limpio para evitar marcas.
Otros trucos caseros para suprimir el sarro de las canillas son:
- Pasta de vinagre con bicarbonato: una taza de vinagre por un tercio de taza de bicarbonato y dejar actuar varias horas o toda la noche.
- Sal gruesa con vinagre: mezclar sal gruesa con vinagre hasta lograr una pasta y aplicarla sobre la superficie afectada. Tras dejarla actuar unos minutos, se retira con agua tibia y se seca. Para superficies delicadas, es mejor probar en un rincón oculto antes de extender el remedio en toda la pieza.
- Limón: frotar medio limón sobre el sarro ayuda por su acidez natural. Uno de los secretos mejor guardados de las propiedades naturales del limón es que su cáscara incluye aceites esenciales con acción antibacterial y desengrasante. Por otra parte, la cáscara de limón se puede utilizar en la fabricación de pectina, un polisacárido utilizado como agente gelificante y estabilizador en alimentos y otros productos. Algunos especialistas en cosmética afirman que el aceite que contiene la cáscara del limón es un desengrasante y disolvente natural y biodegradable.
