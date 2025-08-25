Fuera de lo que se viene usando: los jeans que serán la estrella de la primavera 2025

Clásicos, versátiles y duraderos, estos pantalones “de orilla” se perfilan como una de las tendencias de la temporada.

Fuera de lo que se viene usando: estos jeans serán la estrella de la primavera 2025

Cada estación trae consigo nuevas tendencias en la moda . O también puede reflotar clásicos del pasado . En ese sentido, para la primavera 2025 ya se habla de una tradicional prenda denim que será furor: los jeans selvedge , también conocidos como "de orillo".

Caracterizado por su acabado distintivo y su durabilidad , este tipo de denim combina la tradición artesanal y modernidad , siendo una pieza esencial en los guardarropas contemporáneos, elevando la tendencia de la moda sostenible y la artesanía en la industria de esta tela.

El nombre de selvedge proviene de la unión de "self" (propio) y "edge" (borde) , haciendo referencia a este acabado prolijo y resistente que muchas veces se ve al doblar el bajo del pantalón, dando un aspecto premium y diferente .

jeans foto Este pantalón se destaca por su acabado prolijo y resistente.

Por su calidad, historia y versatilidad, es una prenda que persiste en el tiempo. Su clave está en el corte recto o ligeramente slim, con un aire clásico. Suele utilizarse con el bajo doblado, mostrando el orillo característico, sello de esta tendencia. Para una primavera 2025 que apunta a outfits que mezclen distintos estilos, su estética tradicional, con costuras cuidadosas y un acabado más grueso, combina perfectamente con looks casuales y urbanos u otros más sofisticados y elegantes.

La versatilidad de los jeans selvedge es una aliada, ya que permite utilizarlos con remeras o camisas básicas, blazers, suéteres tejidos o incluso accesorios llamativos, adaptándose al gusto de cada persona. Además, sus colores y la posibilidad de que sean cortados a medida le dan un toque personalizado.

Sostenibilidad y exclusividad, otros factores que vuelven tendencia a los jeans selvedge

En un mundo que cada vez le da más importancia a la sostenibilidad y busca concientizar sobre el impacto ambiental de la moda rápida, los jeans selvedge ganan terreno por ser una prenda duradera y respetuosa con el planeta.

jeans Los jeans selvedge pueden usarse con looks casuales y urbanos u otros más sofisticados y elegantes.

Fabricado con métodos tradicionales, este pantalón suele ser poco dañino con la naturaleza, ya que su producción genera menos residuos y reduce el tratamiento químico en comparación con otros tipos de denim más económicos y producidos en masa.

Otro factor que impulsa a los jeans selvedge como la estrella de la temporada es su enfoque en la exclusividad. Cada par es único debido a las variaciones en los procesos artesanales y la naturaleza del tejido. La tendencia de personalizar y coleccionar prendas únicas llevó a que jóvenes y adultos busquen estos jeans como símbolo de estilo.

Las claves de los jeans selvedge

Durabilidad : su tejido más compacto y fuerte lo hace más resistente.

: su tejido más compacto y fuerte lo hace más resistente. Versatilidad : puede usarse con outfits muy distintos, desde looks urbanos hasta de oficina relajados o para eventos. Su diseño atemporal también permite utilizarlo en cualquier momento.

: puede usarse con outfits muy distintos, desde looks urbanos hasta de oficina relajados o para eventos. Su diseño atemporal también permite utilizarlo en cualquier momento. Exclusividad : la fabricación artesanal y el tejido hacen que cada par sea único. Además, muchas personas optan por personalizarlos con colores y cortes.

: la fabricación artesanal y el tejido hacen que cada par sea único. Además, muchas personas optan por personalizarlos con colores y cortes. Sostenibilidad: duraderos y con una fabricación respetuosa con el medio ambiente, es una opción ideal para los usuarios con consciencia del impacto ambiental de la moda rápida.

jean3 Jóvenes y adultos busquen estos jeans como símbolo de estilo.

Cómo nacieron los jeans selvedge

Este tipo de pantalón vio la luz en el siglo XIX en fábricas de Estados Unidos y Japón. Marcas reconocidas como Levi's comenzaron a utilizar telares antiguos y lentos que tejían un borde limpio y autoacabado, evitando que la tela se deshilache. Este método producía un tejido más duradero y con un carácter único.

A mediados del siglo XX, con el aumento de la demanda, las fábricas adoptaron telares más modernos y rápidos, que no generaban este borde distintivo, haciendo que el denim selvedge se volviera un producto más lento y laborioso, pero que fue revalorizado por su calidad y por los fanáticos del denim en la actualidad.

Con el correr de los años, figuras como James Dean y Marlon Brando ayudaron a que los jeans selvedge se convirtieran en símbolo de la moda.