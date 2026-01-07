Horóscopo chino: estos 5 signos tendrán un giro inesperado en 2026

En la astrología oriental, algunos animales experimentarán fuertes cambios en lo sentimental y lo laboral. Consejos para afrontarlos.

En la astrología oriental , el próximo 17 de febrero dará inicio al año del Caballo de Fuego . Y la llegada de esta nueva etapa traerá giros inesperados para varios integrantes del horóscopo chino . Esto no significa precisamente que atravesarán una crisis a lo largo del 2026, sino que distintos eventos impensados los harán salir de su zona de confort .

Con su coraje, velocidad y pasión, el Caballo de Fuego impactará en todos los signos , aunque su energía intensa y renovada se hará sentir más en cinco puntuales.

Ellos son Tigre, Serpiente, Dragón, Cabra y Mono. Para estos animales, el nuevo año será una etapa ideal para dejar la rutina , avanzar con proyectos y afrontar desafíos que parecían inalcanzables, siendo una oportunidad para evolucionar .

Estos signos afrontarán novedades que pueden manifestarse de distintas y repentinas formas: una mudanza, cambio de trabajo, nuevos proyectos y relaciones y vínculos renovados. Así, verán cómo sus vidas cambian significativamente sin habérselo propuesto.

Tigre, Serpiente y Dragón, un año con muchos cambios

En el caso de los nacidos bajo el signo del Tigre, la influencia del Caballo de Fuego los llevará a tomar decisiones rápidas relacionadas con oportunidades laborales o personales que alterarán sus prioridades. Los cambios para este signo pueden ser un nuevo puesto, ascensos o proyectos innovadores. Desde la astrología, la recomendación es confiar en la intuición y aprovechar la visibilidad que tendrá durante todo el año.

Horóscopo Chino mes de la Serpiente.jpg La Serpiente se prepara para un 2026 con muchos cambios sentimentales y laborales.

Por su lado, para los regidos por la Serpiente, el 2026 será de replanteos emocionales. Su camino a lo largo del año estará marcado por la llegada de nuevas personas, el cierre de ciclos y la claridad en los vínculos. Vivirán etapas de sinceridad profunda y decisiones importantes en lo sentimental y familiar. El principal consejo es no temerle a los cambios y abrirse a lo nuevo.

En cuanto al Dragón, experimentará un giro radical en su propósito de vida, impulsado por el Caballo de Fuego, que activará su ambición y lo motivará a explorar nuevos caminos. En un 2026 que será un punto de inflexión, se aconseja no aferrarse a lo cómodo y conocido y elegir aquello que despierte verdadera pasión.

Cabra y Mono, los otros signos que también tendrán giros en 2026

Aunque siempre cautelosa, la Cabra se verá impulsada a tomar decisiones económicas y laborales jugadas, cambiando la forma de generar ingresos o abriendo proyectos. La energía del Caballo de Fuego la invitará a invertir, buscar nuevos empleos y emprender. La clave del éxito estará en su capacidad de liderazgo.

Mono, horóscopo Chino.jpg El Mono será uno de los signos con más giros a lo largo del nuevo año.

Por último, el Mono será uno de los signos del horóscopo chino con más movimiento, ya que tendrá oportunidades inesperadas, golpes de suerte, contactos influyentes y la posibilidad de descubrir talentos ocultos. Podría vivir viajes o alianzas que cambiarán el rumbo de la vida. Para que todo fluya positivamente, habrá que mantener la flexibilidad y estar atentos a lo impredecible.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Horóscopo Chino.jpg A cada animal del horóscopo chino se le asigna un año entero.

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: