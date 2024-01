Horóscopo negro 2024: por qué a veces sos tu peor enemigo según tu signo

A todos nos encantaría vivir en un mundo perfecto, repleto de felicidad y rodeado de personas maravillosas que solo piensan en nuestro bienestar. Pero en el mundo real las cosas no ocurren como las imaginamos, no importa del signo del Zodiaco que seas. Y, sin darnos cuenta, con nuestras acciones y decisiones terminamos siendo nuestros peores enemigos.

Lo peor que podés hacer es no admitir tus errores. Eso te hace ver como una persona vanidosa y engreída y te terminará afectando a vos mismo. Aunque no sea tu intención, con esa actitud alejás a las personas.

Muchas veces tu ego te juega en contra, mostrando una versión tuya que a los otros no les simpatiza. Pedir perdón y admitir tus errores no son señales de debilidad, y aplicarlos de vez en cuando te dejarán mejor parado.

Tauro

Sos de los que pierde demasiado tiempo sin hacer nada, te la pasás dando vueltas y nunca llegás a nada. Si tenés cosas que hacer, las dejás para lo último o no las hacés.

Tenés que intentar priorizar tus tareas, incentivarte a cumplir con tus obligaciones aunque te de mucha pereza dar el primer paso. Para llegar a ser alguien en la vida, es fundamental que puedas proyectarte a largo plazo e ir detrás de tus sueños.

Géminis

Tratá de no focalizar tu tiempo y tu atención en los errores de las personas que conocés. Esto no quiere decir que no tengas razón cuando ves que los demás van por mal camino, pero es importante que puedas reconocer que vos también te equivocás y tenés errores, igual que el resto.

Dejá de lado la crítica y concentrate en superarte a vos mismo día a día. Verás grandes resultados si poder ver más allá y respetás a los demás aceptándolos tal cual son.

Cáncer, Leo y Virgo, la característica que es tu peor enemigo

Cáncer

Sos puro amor y bondad, nadie puede negarlo, Pero mostrarles tu naturaleza amable a todos por igual puede traerte muchas decepciones.

Intentá ser más selectivo y no sufrirás tanto. Mucha gente quiere hacerte daño, aprovechándose del lugar que les permites tener en tu vida, y es ahí cuando pasás a convertirte en tu peor enemigo. No permitas que quieran abusar de tu confianza y mirá con atención a los que deberías eliminar de tu círculo más cercano.

Leo

Tenés la necesidad de ser el centro de atención, en todo momento, en todo lugar. Te encanta ser halagado por otros y que reconozcan tu valor. Pero con esta actitud te transformás en tu peor enemigo.

Nadie quiere estar con alguien que vive hablando de sí mismo, y busque la constante aprobación de los demás. Tratá de ser más humilde y la gente se acercará a vos.

Virgo

Sos en tu peor enemigo cuando te autoboicoteás y te criticás ante cualquier error que cometés. También te preocupás por demás por esas situaciones que no podés controlar o que no tienen nada que ver con tu vida.

Deberías hacer el intento de no querer controlarlo todo y de aceptar que algunas cosas no pueden cambiarse. No existe la perfección, relajate un poco y no te excedas ni te obsesiones con nada, así serás más feliz.

Libra, Escorpio y Sagitario, qué debe atender cada signo

Libra

Tu manera amable y honesta de ver la vida muchas veces te trae como consecuencia malos tragos y experiencias decepcionantes.

Creés que los demás manejan el mismo nivel de bondad y de justicia y sufrís cada vez que alguien juega con tu confianza, convirtiéndote en tu peor enemigo al no comprender cómo puede existir gente tan mala en el mundo. Si te volvés más selectivo, la gente y las circunstancias serán menos decepcionantes e injustas.

Escorpio

Tu naturaleza magnética y misteriosa te impide mostrar tus verdaderos sentimientos y emociones. Te mostrás con una personalidad fuerte y orgullosa, que es muy difícil de descifrar. Pero en el fondo de tu corazón necesitás mucho amor y comprensión, porque te gusta contar con el apoyo de tus amigos y seres queridos. Intentá abrirte y sincerarte con los otros, y así no te convertirás en tu peor enemigo.

Sagitario

Tu personalidad aventurera y libre te hace volar hacia los lugares menos esperados y un poco tóxicos. Tal vez no seas de meditar mucho tus opciones y no puedas medir las consecuencias de tus actos.

La impulsividad puede ser tu peor enemigo luego lo lamentás. Tenés en la mente una extraña sensación de creerte invencible, pero no tientes a la suerte porque las cosas podrían complicarse si no pensás dos veces antes de cometer actos irreversibles.

Capricornio, Acuario y Piscis

Capricornio

Cuando no lográs relajarte ni permitirte disfrutar lo bueno de la vida, estás siendo tu peor enemigo. Nadie puede negar lo trabajador y responsable que sos, pero no todo en la vida es trabajo y cumplir.

Sos un signo que necesita descubrir que la vida sin juegos y diversión, es miserable y muy aburrida. Intentá generar un espacio de rutinas saludables, sin descuidar tus proyectos ni tu bienestar personal.

Acuario

Sos empático con las personas que forman parte de tu vida, respetás y tolerás a los demás, lo que te hace ver como una persona considerada y respetuosa. Pero como contracara, la vida te pone frente a personas que son todo lo contrario a vos, abusando de tu buena voluntad y de tu confianza.

Tenés que aprender a ser como el resto se comporta contigo. No cedas por demás cuando los otros no te valoran ni te aprecian como te merecés.

Piscis

Sos tu peor enemigo cuando le permitís a los demás tener acceso a tu interior. Tenés que controlar esas emociones para evitar que abusen de tu buen corazón.

Muchas personas van a querer lastimarte, porque sos buena persona y consideras que los demás también lo son. La clave será que puedas serenarte y retirarte a tu mundo privado, cuando las cosas se tornen confusas y muy emotivas.