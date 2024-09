Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este 2 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del lunes 2 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Aunque tenés muy buenas perspectivas, vas a tener que poner todo tu esfuerzo para conseguir que tus objetivos se cumplan. Si te aplicas, vas a triunfar antes de lo que pensás. Para lograr que el equilibrio familiar se mantenga, todos van a tener que poner un poco de su parte. Cuidado con los tropezones y también con las cosas que caen desde arriba.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Vas a tener que enfrentarte a las cosas que se te vienen encima con un espíritu decidido y optimismo, porque tenés muchas razones para pensar que al final vas a salir victorioso. La prudencia es enemiga de las prisas, así que procurá andar un poco más despacio, especialmente en el terreno sentimental. No te comprometas antes de lo que debes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): La mejora de tu situación económica hace que estés en posición de pagar viejas deudas. No demores en hacerlo, o gastarás el dinero y pronto te encontrarás en la misma circunstancia que antes. El amor se presenta en tu vida con mucha fuerza y se hace en tu vida. Cuanto más tiempo le dediques, mejores van a ser los resultados.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tenés que simplificar un poco tu vida, las cosas son más sencillas de lo que pensás, no te empeñes en complicarlas sin ninguna necesidad. Apostá por la claridad y la naturalidad. Puede que tus ideas no estén en este momento muy de acuerdo con el sentir general de las personas que te rodean, pero no por ello tenés que dejar de defenderlas. Pronto cambiarán las cosas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Aparece un conflicto entre el hogar y el trabajo por noticias inesperadas que llegan desde este último ámbito. Procurá armonizar los intereses entre ambas partes, pero protegiendo tu esfera privada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Sentimientos ocultos relacionados con el pasado surgen de repente y se plantan fuertemente en tu presente. Controlá tus emociones porque podés engañarte a vos mismo. La apatía se apodera de vos, pero sabrás sacudírtela de encima cuando llegue el momento adecuado. Una persona que te gusta te sacará del letargo y te pondrá en funcionamiento.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Necesitás el apoyo y cooperación de las personas que te rodean, así que te conviene llevarte lo mejor posible con ellos. Un poco de diplomacia te va a servir mucho. Necesitás más afecto del que recibes y eso te coloca en una situación de inestabilidad emocional que te va a hacer pasar muy malos ratos. Te conviene aprender a vivir de forma más autónoma.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): No dejes que problemas sin demasiada importancia te bloqueen, tenés que seguir adelante por encima de los detalles negativos. Tenés un futuro esperanzador por delante. Ahora atravesás un periodo en el que disfrutarás intensamente de las cosas que te ofrece la vida y vas a seguir así mientras te mantengas alejado de las fuentes de energías negativas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): La relación de pareja toma un camino inesperado, pero que no necesariamente tiene que ser negativo. En todo caso, exigirá un esfuerzo por parte de los dos para lograr salvar la pareja. Desconfía de todo aquello que hoy te resulte demasiado fácil, puede que en el fondo esconda alguna trampa que no está a simple vista. Principalmente, no pongas en juego dinero.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): La arrogancia con la que se muestra un compañero de trabajo está poniendo a prueba tu paciencia. En algún momento le vas a tener que parar los pies de una vez por todas. Tendés a dejarte influenciar por los demás en estos días, debido a la delicada situación por la que atravesás. Procurá mantenerte fuerte ante las interferencias externas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Tu tozudez puede gastarte malas pasadas, es mejor que apuestes en esta ocasión por el diálogo y el consenso. En casa vas a vivir los mejores momentos del mes, disfrútalos. Una persona se rehusará a prestarte la ayuda que le pedís, pero no lo tomes como algo personal, analizá la situación antes de hacer juicios de valor definitivos. Puede que, simplemente, no pueda.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Todo lo relacionado con los niños te atrae estos días con especial fuerza y es posible que eso influya de alguna manera en una decisión importante que tenés que tomar. En ocasiones te preocupás demasiado por los aspectos morales de las cuestiones que haces. Tenés que empezar a poner en duda algunas de las cosas que siempre has respetado.