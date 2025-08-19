Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 19 de agosto

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 19 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 19 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Cuide sus músculos lumbares.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Disposición para dar mucho afecto. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Evite los ambientes secos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.