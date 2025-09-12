Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 12 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 12 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 12 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente