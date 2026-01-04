Horóscopo: qué dicen los signos para este lunes 5 de enero

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Conoce lo que dice el horóscopo de tu signo para este lunes 5 de enero de 2025, con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Día muy divertido, en el que improvisará con su pareja. Nada de riesgos en juegos de azar. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Volverá a ilusionarse con el trabajo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Cumpla con sus obligaciones profesionales. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.