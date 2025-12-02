Impactantes imágenes: millones de cangrejos invaden rutas y caminos

Caminos, jardines, puentes y zonas urbanas están cubiertos por una "marea roja". A qué se debe este fenómeno.

Increíbles imágenes comenzaron a invadir las redes sociales, donde se observan a millones de cangrejos avanzando sobre las rutas, caminos y puentes.

Los animales emergen de sus madrigueras en la selva tropical y avanzan hacia el mar . Un movimiento masivo que modifica la vida cotidiana de residentes y visitantes. Durante semanas, caminos, jardines, puentes y zonas urbanas quedan cubiertos por una marea roja en permanente desplazamiento.

Este fenómeno, que combina comportamiento reproductivo, precisión ambiental y coordinación natural, es hoy un símbolo cultural y ecológico de la isla. Su escala y su impacto generan un despliegue logístico que involucra a autoridades, guardabosques y voluntarios.

cangrejos2 La isla queda cubierta por una marea roja de millones de cangrejos que avanzan desde la selva hasta la costa.

Cada año, desde octubre hasta diciembre, la Isla de Navidad —territorio australiano ubicado en el océano Índico— se convierte en escenario de uno de los eventos biológicos más extraordinarios del planeta: la migración de entre 50 y 100 millones de cangrejos rojos.

Un ritual sincronizado con las fases de la luna

La migración responde a un patrón regulado por las fases lunares, en especial la luna menguante. Según el Departamento de Parques Nacionales de Queensland, esta sincronía permite que la liberación de los huevos ocurra en el momento más seguro, cuando la marea ofrece condiciones favorables para las crías.

Imágenes de millones de cangrejos rojos migrando del bosque al mar

Los cangrejos descienden desde la selva hacia la costa en enormes concentraciones. Los animales cargan sus huevos y permanecen en sectores sombreados, por encima del nivel del mar, esperando el instante en que la marea alta comienza a retirarse durante la madrugada. Ese momento exacto desencadena el ingreso al agua, donde liberan los huevos en un lapso que se extiende por seis noches.

Una vez concluido el desove, los cangrejos emprenden el regreso tierra adentro. Ese trayecto se prolonga durante nueve días y finaliza cuando los animales vuelven a ocupar sus madrigueras en el bosque.

Miles de animales atraviesan rutas pavimentadas y zonas urbanizadas

El cruce masivo de cangrejos altera de modo directo la circulación vehicular y peatonal. Miles de animales atraviesan rutas pavimentadas y zonas urbanizadas, lo que aumenta el riesgo de atropellos y demanda acciones coordinadas de protección.

El portavoz del parque remarca que la interacción con vehículos representa la amenaza más relevante, sobre todo durante la mañana y la tarde, cuando el movimiento de animales se intensifica. Para evitar accidentes, se desplegó un operativo que incluye el cierre temporal de carreteras y la instalación de barreras laterales diseñadas para canalizar el flujo de cangrejos.

Guardabosques y técnicos también limpian túneles subterráneos que funcionan como pasos de fauna y reducen el tránsito en sectores críticos. Junto al equipo oficial trabajan voluntarios equipados con rastrillos, utilizados para retirar animales de las rutas y guiarlos hacia zonas seguras. La participación comunitaria se volvió un recurso clave para reducir impactos y sostener un tránsito ordenado durante la migración.

A pesar de la magnitud del evento, la supervivencia de las crías depende de factores ambientales difíciles de controlar. El parque señala que la mayoría de las temporadas presentan tasas muy bajas de supervivencia, ya que solo una fracción mínima de larvas supera las primeras etapas marinas antes de regresar a tierra firme como juveniles.

En contadas ocasiones —una o dos por década— se registra un aumento importante de jóvenes que logran completar el ciclo. Esos picos suelen asegurar la estabilidad poblacional a largo plazo y sostienen la abundancia característica de la Isla de Navidad.

Cada temporada, la isla revive un proceso que combina ciencia, conservación y la dinámica natural de una especie emblemática. La alfombra roja de cangrejos que avanza desde la selva hasta el mar recuerda el modo en que los ciclos ambientales moldean la vida silvestre y transforman, aunque sea por unas semanas, la rutina humana.