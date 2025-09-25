Su mamá, una influencer mexicana, grabó el momento en que un médico retiraba al crustáceo. El video con la reacción del pequeño.

Un cangrejo entró en el oído de un niño cuando nadaba en una playa de México

Un niño vivió un episodio entre insólito y angustiante en México , cuando un cangrejo se le metió en el oído mientras nadaba en una playa de ese país. El pequeño tuvo que recibir asistencia médica para extraer al animal.

La escena, registrada por su madre, la influencer Kitzia Mitre , fue compartida en TikTok y se viralizó rápidamente . Las imágenes muestran al menor angustiado y aferrado a la mano de la mujer mientras un profesional de la salud se prepara para retirar al crustáceo

Según contó Mitre en otro video publicado en esa misma red social, el cangrejo se introdujo en el conducto auditivo de su hijo cuando estaban en el mar. “Estábamos nadando en mar abierto y se le metió”, comentó.

“Supe que estaba ahí porque me dijo 'mamá, se metió algo en la oreja, ¿me puedes revisar por favor?'. Me asomé y vi las patitas meterse, por eso sabía que había un cangrejo”, relató. Y añadió: “Entonces corrimos directo al doctor, que lo agarró y lo sacó”.

La tierna pregunta del niño cuando le extraían el cangrejo

“¿Me voy a quedar ciego?”, le dijo Pedro a su madre, con lágrimas en los ojos y evidente preocupación. La mujer intentó tranquilizarlo y lo acompañó mientras el especialista le examinaba el oído con unas pinzas.

“No te va a pasar nada. No te muevas. Mírame a los ojos, todo va a estar bien”, le dijo, sonriendo por su inocente pregunta.

De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo en la oreja de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro *ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video *Pedro me pidió que lo grabara

El momento de tensión para el nene terminó cuando el médico logró extraer al pequeño cangrejo, lo que le causó una mezcla de alivio y asombro, porque todavía estaba vivo.

“¡Ahí está el cangrejo!”

Al completarse el procedimiento, y después de comprobar que su hijo no tenía ninguna lesión seria por la presencia del animal en su conducto auditivo, Kitzia lanzó, sorprendida: “¡Ahí está el cangrejo! ¿Cómo es posible que tuvieras eso en la oreja?”.

Pedro luego se sentó. Sus ojos seguían húmedos, aunque él ya respiraba aliviado.

La publicación fue difundida en TikTok con un mensaje que acompañaba las imágenes: “De los creadores de ‘me picó una abeja’, llega un nuevo miedo desbloqueado: ‘me metió un cangrejo en la oreja’”.

Dudas comunes del cangrejo en la oreja de Pedro, si tienen más me las pueden poner aquí ;)

La madre, una vez superado el insólito momento, también se permitió bromear con que “ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video”. Por último, aclaró que fue el nene quien le pidió que lo grabara durante el proceso.

“Al cangrejo lo llevaron directo a la playa. No es que yo quería que le hicieran algo al cangrejo, simplemente (dije que) si la única forma de sacarlo con una pinza, aplastándolo, para mí la prioridad era que Pedro no se quedara sordo”, remarcó la mujer.

Las reacciones de las redes sociales

Los usuarios de TikTok expresaron sorpresa y comentaron sobre lo inusual del incidente, llegando a cuestionarse cómo un cangrejo pudo introducirse en el oído de un niño. “¿Como se dieron cuenta que lo traía?”, consultó una chica en una publicación que superó los dos millones de “Me gusta” y que tuvo casi 15 mil comentarios.

Entre los mensajes también se destacó la repetición de la frase de Pedro sobre si iba a quedarse ciego, que circuló como uno de los momentos más destacados del video.

“No entiendo cómo llegó a la conclusión de volverse ciego JAJAJAJAJ”, mencionó una usuaria. Otra mujer, en tanto, valoró la templanza del niño: “Por qué nadie habla de lo valiente y obediente que es, o sea cualquier otro Niño estuviera llorando desesperadamente y con justa razón, pero él en todo momento escuchó a su mamá y la obedeció”.