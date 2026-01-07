Las 8 nuevas tendencias laborales marcarán el mercado en 2026, según Randstad
Según la mirada de una especialista, estas son las nuevas tendencias laborales que marcarán el mercado en 2026.
Andrea Avila es CEO de Randstad -empresa que se dedica al reclutamiento y a los servicios en recursos humanos- para Argentina, Chile y Uruguay. Apuntó que en un mundo del trabajo en constante movimiento, en el que el futuro es incierto y el cambio es la única certeza, avanza un nuevo paradigma, que contempla que la formación y el desarrollo de conocimientos y habilidades para el mundo del trabajo se centran en el aprendizaje permanente y a cualquier edad. Asimismo, Avila se refirió a las nuevas tendencias laborales que marcarán el mercado en 2026.
La ejecutiva remarcó que el avance de la digitalización hace inciertas las competencias y las habilidades que los trabajos del futuro van a demandar. Así, sostuvo, nos encontramos frente a un cambio de paradigma. Y el interrogante surge solo: ¿este paradigma comenzará a marcarse fuertemente en 2026?
Tendencias que marcarán el mercado laboral en 2026
Las ocho nuevas tendencias que marcarán el mercado laboral en 2026 son las siguientes:
- Reconsideración de los modelos de liderazgo: al mismo tiempo que se consolida el rol central de los líderes -quienes desempeñan un papel clave como fuente principal de estabilidad, confianza y conexión humana en el trabajo- se observa una menor predisposición, especialmente entre las generaciones más jóvenes, a asumir roles jerárquicos clásicos. Así, las empresas se ven obligadas a replantearse los modelos de liderazgo.
- Menor burocracia en la estructura de las empresas: esta tendencia opta por modelos de empresas con organizaciones más planas y estructuras simplificadas, con menos cantidad de niveles jerárquicos.
- Beneficios no monetarios: ante un contexto económico que puede condicionar las mejoras salariales, las empresas ofrecen propuestas basadas en beneficios no monetarios, como por ejemplo la flexibilidad, oportunidades de desarrollo de carrera y foco en la experiencia y el clima laboral.
- Mayor búsqueda de estabilidad laboral: ante un panorama incierto, los especialistas observan que los trabajadores les dan mucho valor a la permanencia y a la seguridad laboral. Así, para 2026 se aguarda que más empleados prioricen la estabilidad laboral por sobre los nuevos desafíos, algo que podría conllevar carreras más conservadoras y también una menor rotación laboral.
- La experiencia integral del empleado: en 2026, se espera que más empresas y organizaciones amplíen su mirada sobre la experiencia del talento, con una visión altamente integradora, que va mucho más allá de los procesos de selección e inducción, y que incluya el desarrollo y el bienestar de sus colaboradores, e incluso aquellas instancias de offboarding, derivadas tanto por renuncia como por desvinculaciones.
- Jornadas de trabajo más flexibles: las empresas, ante la consolidación de la flexibilidad, empiezan a experimentar con esquemas de trabajo más disruptivos, organizados en bloques más breves y focalizados, orientados a la búsqueda de la mejora de la productividad, la concentración y la conciliación entre la vida personal y laboral.
- Nuevos paradigmas para redifinir el éxito y una carrera laboral: como muchos trabajadores rechazan promociones y/o ascensos debido a sus implicancias en términos de costo/beneficio, la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad están hoy en el centro de las decisiones de carrera, modificando el sentido tradicional que tenía hasta ahora el progreso y las ambiciones de carrera laboral.
- El avance de la IA y sus nuevas posibilidades: el avance de la inteligencia artificial ya empieza a mostrar señales de alerta en relación a las profundas diferencias en cuanto a conocimiento, acceso y manejo de recursos, herramientas y capacitación en Inteligencia Artificial por parte de los trabajadores. Sin un abordaje de inclusión y equidad en los procesos de implementación de herramientas de IA, las organizaciones corren el riesgo de generar una nueva brecha de habilidades que haga más critica la escasez de talento.
