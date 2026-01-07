Las 8 nuevas tendencias laborales marcarán el mercado en 2026, según Randstad

Andrea Avila es CEO de Randstad -empresa que se dedica al reclutamiento y a los servicios en recursos humanos- para Argentina, Chile y Uruguay. Apuntó que en un mundo del trabajo en constante movimiento, en el que el futuro es incierto y el cambio es la única certeza, avanza un nuevo paradigma, que contempla que la formación y el desarrollo de conocimientos y habilidades para el mundo del trabajo se centran en el aprendizaje permanente y a cualquier edad. Asimismo, Avila se refirió a las nuevas tendencias laborales que marcarán el mercado en 2026.