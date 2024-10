Por qué eres propenso a las relaciones tóxicas, según tu signo del zodíaco

Un vínculo tóxico termina desgastando la relación y el punto final de la misma no siempre termina de la mejor manera. O, peor aún, nunca solemos soltar y naturalizamos la situación sin darnos cuenta.

Signo por signo, quién es más propenso a las relaciones tóxicas

A continuación, te contamos por qué eres propenso a las relaciones tóxicas según tu signo y te permitirá estar alerta y evitar ese tipo de vínculos.

Aries

Cuando se trata de relaciones, a un ariano no le gustan las cosas fáciles y eso puede ser un problema. A este signo le fascina la incertidumbre y la emoción que puede generar una relación tóxica.

Las personas bajo este signo podrían estar envueltas en relaciones que pese a que sean tóxicas y lastimen la mantienen atrapada por la intensidad de los buenos momentos. Te puede estar agotando, pero siempre buscará la aventura.

Tauro

Las personas de Tauro no se rinden fácilmente por lo que si se está involucrada en una relación tóxica hará el esfuerzo que sea necesario para salvarla incluso a pesar del desgaste que genera.

La terquedad es tan fuerte, y aunque te resistas a dejar ir, cuando finalmente te das cuenta de que no hay nada más que hacer, te alejas. Claro que todo ese proceso suele dejarte completamente exhausto.

Géminis

Para una persona de este signo, las relaciones tóxicas suelen mantenerlo enganchado por el subidón emocional que genera. Aún sabiendo que la relación es destructiva sientes una adrenalina cada vez que existe la reconciliación.

Más allá de que te atrape estar en una relación así, tu naturaleza inquieta te impulsa, tarde o temprano, a decir basta.

Géminis sabe cortar el hilo, aunque el proceso de dejar ir puede ser más difícil de lo que admites.

Cáncer

Se trata de un signo que vive por y para el amor y cuando se trata de relaciones tóxicas se convierte aún más en una persona susceptible. El gran problema que tiene la persona bajo este signo es el apego, pese a que, por dentro, te esté destruyendo.

Dejar ir a una persona, aunque te esté haciendo daño, es un gran problema porque no lo haces. Aguantas, aguantas y dejar ir a alguien te parece insoportable. Consejo: aprende a soltar antes de que el daño sea irreparable.

Leo

Criado con el lema de que nunca debes abandonar una lucha, Leo refleja ese aprendizaje en sus relaciones. Enamorado, da absolutamente todo y, en una relación tóxica, peleas hasta el último aliento.

No eres sumiso ni te dejas pisotear, pero tu deseo de solucionar los problemas y salvar la relación a toda costa te lleva a un punto de agotamiento físico y emocional.

No te olvides Leo que no todas las batallas se pueden ganar y a veces retirarse es la victoria más grande.

Virgo

El perfeccionismo a Virgo le puede jugar una mala pasada y no solo en el trabajo o en la vida cotidiana, sino en el amor. Las personas bajo este signo suelen entregarse a alguien por completo y cuando lo hacen desean que todo salga bien.

En una relación tóxica, tu tendencia a dar segundas oportunidades y a creer en las disculpas puede mantenerte atado por mucho tiempo.

Libra

Los librianos suelen ver en las otras personas siempre lo mejor a pesar de que muestren lo contrario. Las personas de este signo no son ingenuas sino que no entienden como otras personas no son como ellas, es decir, llenas de bondad y buenas intenciones.

Creyendo que la otra persona cambiará puedes mantener una relación tóxica por mucho tiempo. Por ello, poner límites y saber que tu trabajo no es salvar a los demás podrás vivir a pleno el amor en una relación.

Escorpio

Si bien es un signo fuerte e independiente pueden caer en relaciones tóxicas, sobre todo después de un lago período de soledad.

Las personas de este signo pueden estar perfectamente solas, pero cuando se vinculan amorosamente con otras, las relaciones tóxicas se vuelven casi adictivas.

El problema es que cuando alguien te hiere, en lugar de alejarte, devuelves el golpe, lo que te mantiene atrapado en un ciclo interminable de venganza y resentimiento.

Sagitario

Les atraen las personas que le generan celos o las desafían de alguna manera, y eso puede lleva a un sagitario a caer en una relación tóxica. Suelen creer que la intensidad de las relaciones es sinónimo de amor verdadero.

El mayor desafío es distinguir entre la emoción de la aventura y el caos de una relación destructiva. No confundas la adrenalina con el amor.

Capricornio

Es un signo lógico y centrado, pero eso no quiere decir que no caigas en un vínculo tóxico. De hecho, cuando estás involucrado en una relación así te cuesta admitir que te equivocaste en elegir a la persona.

Las personas de este signo creen que las personas tóxicas pueden cambiar y el deseo de arreglar la relación las lleva a mantener mucho tiempo el vínculo.

Eso sí cuando se dan cuenta de la realidad, suelen cortar por lo sano. Consejo: no te dejes atrapar por la idea de que puedes cambiar el comportamiento de alguien.

Acuario

Valoran mucho su independencia y libertad y no son amantes de las relaciones asfixiantes. Sin embargo, cuando alguien le toca el corazón, les cuesta salir de una relación tóxica.

Se enamoran de la mente de las personas y cuando se dan cuenta de que la relación no es lo que esperaban, se encuentran atrapadas entre el amor que sientes y el deseo de libertad.

Piscis

La naturaleza romántica y soñadora de Piscis lo puede hacer caer en relaciones tóxicas. Son personas muy confiadas por lo que no ven las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde.

Eso sí, cuando te das cuenta que la relación no es saludable, es difícil soltarla de inmediato. Consejo: deben aprender a proteger su corazón y ser más críticos a la hora de elegir un compañero o compañera.

Pese a que podemos sufrir en medio de una relación tóxica, lo más importante es reconocer cuando estamos frente a una persona que nos hace naturalizar una situación así y, en lo posible, salir a tiempo sin generar dolor en uno y en el otro.