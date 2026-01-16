Las imágenes vívidas que aparecen nuestros cerebros al momento del descanso pueden decir mucho. Qué interpreta la psicología.

Qué significa soñar que se te caen los dientes: lo que te está alertando el inconsciente

Dormir bien es clave para nuestro organismo. Recupera energías, nos mantiene alerta más tiempo y ayuda a la salud mental. Pero los sueños que suceden mientras lo hacemos siguen siendo un misterio. Desde distintos sectores, como la psicología, buscan darle un significado a estas imágenes vívidas que aparecen en el cerebro durante la fase de sueño REM .

Es normal despertarse y pensar qué significó el o los sueños que tuvimos mientras descansábamos. Su interpretación dependerá de las diferentes culturas y de lo que vivimos y vemos en ellos, desde animales como serpientes o pájaros, a situaciones como volar, ahogarse o caer al vacío. Uno de los más recurrentes es vernos con los dientes caídos . ¿Qué nos quiere decir?

Una sonrisa bonita con una dentadura sana y completa representa felicidad, seguridad, fuerza y belleza , además de jugar un papel importante en los vínculos con los demás. Por ello, en el mundo de la psicología, la caída de los dientes tiene una connotación totalmente opuesta. Es decir, este sueño significa inseguridad, falta de confianza en nosotros mismos y baja autoestima , ya sea en el ámbito personal o profesional.

Otra de las versiones afirma que este sueño refleja las ansiedades acerca de nuestra apariencia y la percepción que tienen los otros de nosotros. Recientes estudios demostraron que las mujeres en la menopausia sufren este tipo de sueños con mayor frecuencia, lo que apoyaría la explicación que relaciona estos contenidos oníricos con el temor a envejecer y a la pérdida de atractivo físico.

Por otro lado, los dientes, que utilizamos para morder, romper o masticar, también nos hablan de nuestra fuerza interior. Así, si nos quedamos sin ellos en sueños, puede significar que nos sintamos vulnerables, incapaces de conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, temerosos de fracasar, de quedar en entredicho o en ridículo ante los demás. Podemos estar viviendo una situación en la que no nos podemos expresar como querríamos, no logramos ser suficientemente escuchados o nos sentimos frustrados porque alguien no nos hace caso.

El temor a los cambios, también detrás de este sueño

Soñar con la caída de los dientes también está asociado al temor a los cambios en nuestras vidas. Perder las piezas dentales supone un acontecimiento de gran impacto en el desarrollo vital. Crecen durante la infancia, luego caen cuando pasamos de esta etapa a la adolescencia para, más tarde, volver a salir. Por tanto, la caída de los dientes representa un periodo de transición.

Si una persona atraviesa alguna fase en la que se están produciendo muchos cambios en su vida y esto genera ansiedad, entonces es probable que tenga de forma recurrente este tipo de sueño, en algunos casos angustiosos y desagradables. Ante esta situación, los expertos recomiendan tomar conciencia sobre las situaciones que puedan estar generando alguna perturbación para luego tratar de encontrarle una solución.

REM. Es la fase en la que se producen los sueños lúcidos. El significado de los sueños está muy vinculado a lo que vivimos y lo que vemos en ellos.

Consejos para dormir y descansar mejor

La cantidad de sueño que necesita cambia con la edad. Los expertos recomiendan que los niños en edad escolar duerman al menos nueve horas durante la noche, y los adolescentes, entre ocho y diez. La mayoría de los adultos necesita dormir al menos siete horas o más cada noche.

Se pueden tomar medidas para mejorar los hábitos de sueño. Algunas de ellas son: