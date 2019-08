Científicos editaron los genes de unas pequeñas lagartijas

Según comentó, querían explorar las lagartijas anolis “para estudiar la evolución de la regulación genética, ya que estos animales han experimentado una serie de eventos de especiación en las islas del Caribe, al igual que los pinzones de Darwin en las Galápagos”.

El mecanismo en que se realiza la edición de genes tradicionalmente es inyectando reactivos en óvulos recién fertilizados o cigotos unicelulares, pero este procedimiento no se puede utilizar en reptiles ya que tienen fertilización interna y no se puede predecir cuándo lo hacen. Un embrión unicelular aislado de una lagartija hembra tampoco puede transferirse fácilmente, por lo que es casi imposible manipularlo fuera de la lagartija. Ante esto, Menke y su equipo de investigación notaron que la membrana transparente sobre el ovario les permitía ver todos los óvulos en desarrollo, incluidos los que iban a ser ovulados y fertilizados a continuación, por lo que decidieron inyectar los reactivos CRISPR en los óvulos no fertilizados dentro de los ovarios y ver si la técnica funcionaba. “Pensamos que solo podríamos realizar la edición de genes en los alelos heredados de la madre. El ADN paterno no está en estos ovocitos no fertilizados. Tuvimos que esperar tres meses para que los lagartos eclosionaran, por lo que es un poco como la edición de genes a cámara lenta. Pero resulta que cuando realizamos esta técnica, aproximadamente la mitad de los lagartos mutantes que generamos tuvieron eventos de edición de genes en el alelo materno y el paterno”, explicó el profesional.

De esta manera, alrededor del 6% al 9% de los ovocitos, dependiendo de su tamaño, producían descendencia con eventos de edición genética.

Las razones para que sean albinas

Doun Menke, el coautor del estudio que editó los genes de las pequeñas lagartijas, explicó que hubo dos principales razones para transmitir el albinismo. En primer lugar, cuando se elimina el gen de albinismo de tirosinasa, se produce una pérdida de pigmentación sin ser letal para el animal. En segunda instancia, dado que los humanos con albinismo a menudo tienen problemas de visión, los investigadores esperan usar las lagartijas como modelo para estudiar cómo la pérdida de este gen afecta el desarrollo de la retina. Cabe destacar que estos animales tienen una visión de alta agudeza.