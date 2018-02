Desde la AIC indicaron que debido a la presencia de aire cálido y húmedo, en la zona de los Valles, aumenta la probabilidad de formación de tormentas eléctricas en toda la región para los próximos días. Al tiempo que advierten que estas condiciones generales aumentan el peligro de incendios.

Para hoy está anunciado una temperatura máxima de unos 38°C, en tanto que para mañana está pronosticado una de 39° C con posibilidad de formación de tormentas. En tanto que para el domingo, la máxima se mantendrá en 39° C pero soleado, ya para el lunes y martes ascenderá a los 40° C. Las altas temperaturas se mantienen hacia el martes inclusive con vientos débiles a moderados.