De Cipolletti a Luzu TV: la historia del matrimonio que sorprendió a Nico Occhiato

Fabiana y Daniel viajaron a Buenos Aires para acompañar a su hija, pero terminaron en la tribuna de Luzu TV charlando al aire con Nicolás Occhiato.

Lo que comenzó como un viaje “casi obligado” terminó en una de esas anécdotas que se guardan para siempre. Fabiana, profesora de costura y diseñadora de moda, y Daniel, plomero gasista de 63 años, viajaron desde Cipolletti a la Capital Federal para visitar a su hija Florencia, que estudia marketing. Pero la estadía incluyó un capítulo inesperado: conocer el estudio de Luzu TV y, nada menos, charlar con su creador, Nicolás Occhiato.

Durante la emisión en vivo de Nadie dice Nada, el conductor se acercó a la tribuna para saludar al público. Entre un gran número de jóvenes, el público por excelencia de este canal de streaming y de estos contenidos en general, algo le llamó la atención: una pareja con un cartel que decía “vinimos de Cipolletti”.

Intrigado, Occhiato no dudó en acercarse para charlar con ellos. Fue allí cuando Daniel contó que se volvió fan del programa gracias a su hija : “Me contagió mi hija, me encantó y soy tu fanático también. Ella lo ponía para mirar, quedaba de fondo… y me fui enganchando. Es espontáneo”.

Un matrimonio cipoleño cumplió su sueño de ir a Luzu TV y charlar con Nico Occhiato

Por su parte, Fabiana recordó entre risas cómo cambió su opinión: “Cuando mi hija ponía el programa, yo le decía esto… y ahora estamos acá, somos todos fanáticos”.

Un viaje con excusas y sorpresas

La diseñadora admitió que le cuesta viajar en avión y que Florencia tuvo que convencerla: “Nos trajo obligados”, bromeó. Daniel, llegó con otra idea: “A él lo trajo con una excusa de que tenía que arreglarle el departamento”, reveló Fabiana.

Luego, este domingo, en su cuenta de Instagram, Fabiana resumió la experiencia: “Todavía no caemos de todo lo que pasó. Ir al programa que vemos todos los días ya era un sueño… vivir el detrás de escena y ver a quienes nos alegran las mañanas de tan cerca fue increíble. Pero charlar con Nico Occhiato no estaba en los planes y nos agarró con todos los nervios. Buenos Aires nos sorprendió con una semana mágica y sí, también con mucho choluleo”.

Evidentemente, la idea de Florencia, de llevar a sus padres a Buenos Aires y lograr que vayan al estudio de Luzu era parte del plan, pero todo fue más allá. Ahora, la pareja vuelve a Cipolletti con fotos, videos, una historia digna de contar y de presumir.

Nicolás Occhiato y su creación: Luzu TV

Luzu TV fue fundado en el año 2021 por Nicolás Occhiato. Fue creado como una plataforma de contenidos digitales multiplataforma, que incluye un canal de YouTube con diversos programas.

El canal se caracteriza por su lenguaje fresco y cercano, lo que le ha permitido crecer rápidamente y convertirse en un fenómeno entre el público joven. Luzu TV transmite sus programas en vivo por YouTube, Twitch y Spotify. Su programa insignia, "Nadie dice nada", conducido por Occhiato junto a otros presentadores, es uno de los más vistos y escuchados del país.

Luzu.jpg Nico Occhiato en Luzu TV

Nicolás Occhiato nació el 25 de diciembre de 1992 en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Inició su camino mediático como participante del reality Combate (Canal 9), en el que estuvo durante aproximadamente dos años desde los 21.

Luego se desempeñó como conductor en diversos formatos televisivos, como Decidilo, Fuera de Eje, Game of Rock (radio), Tenemos WiFi y fue ganador de Bailando por un sueño en 2019.

Construyó una carrera independiente como emprendedor, además de conducir, según lo que ha mencionado en diversas entrevistas, su pasión está en producir contenidos, lo cual lo llevó a desarrollar Luzu TV.