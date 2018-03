De visita en el país, Cocó, como la llaman en su círculo querido, no tuvo problemas en contar cómo hizo para comunicarles a sus padres que estaba enamorada de su chica.

“Fue fácil contarle a mi familia. Los junté a mamá y a papá, fuimos a almorzar y les dije: ‘Estoy muy enamorada de una chica’. Así de simple. Y ellos, que son un amor, me dijeron: ‘Nos encanta que estés enamorada’”, detalló la joven en una entrevista a la revista Pronto.

Dilek y Constance se conocieron en el colegio, pero se animaron a dar un paso en el amor luego de egresar.

La hija de conductor detalló que la noticia se la tomaron como “si les hubieres dicho que estaba de novia con un chico”. “Se pusieron contentos de verme enamorada. Y nuestro grupo de amigos también reaccionó increíblemente porque nos veían a nosotras dos y decían que tendríamos que haber estado antes juntas porque estamos hechas tal para cual, que tenemos algo re lindo y una conexión muy copada”, completó Cocó sobre su relación.

La joven no quiere ponerle un rótulo a su sexualidad, pero contó que antes de concretar a su pareja siempre había estado con hombres. “Digo que soy bisexual porque sé que el ser humano necesita usar etiquetas todo el tiempo. Pero yo no necesito eso. No me considero nada. A mí me gustan las personas”, explicó.

En la Argentina estaba más segura de estar con una chica. En Holanda vamos por la calle y nos miran más. Nos pasa todo el tiempo”.

