Comerciantes aspiran a salvar el año en Navidad

A lo largo del 2017, la cámara manifestó su preocupación por una considerable caída del consumo en la ciudad de Neuquén y en otras localidades cordilleranas. Los tours de compras a Chile –que tiene precios más baratos– y el golpe al bolsillo de los neuquinos generaron que muchos negocios cerraran sus puertas en toda la provincia.

“Es el mes top del año, aunque hay otras fechas que también son muy buenas para los locales”. Edgardo Phiellip Vicepresidente de Acipan

Estrategias

En este sentido, Phiellip comentó que los comerciantes aplican estrategias de venta para aumentar las ganancias en el mejor mes del calendario. El dirigente explicó que la mayoría se ve beneficiada por el fenómeno de las fiestas, a excepción de unos pocos, por lo que sólo en diciembre pueden alcanzar el 30 por ciento de los ingresos de todo el año. Según puntualizó, los rubros que más venden en estas fechas son regalería, textil, electrónica y todos los que están relacionados con la venta de alimentos y bebidas. En tanto, resaltó que otros no sufren ningún tipo de variación en diciembre. “Los automotores, por ejemplo, no registran un aumento de ventas. Es algo muy particular que está relacionado con la tradición de hacer regalos”, destacó.

Asimismo, confió que los periodos que le siguen en relevancia son los cambios de temporada de moda, algo que es muy requerido por un público en particular porque la ropa “antigua” alcanza importantes descuentos, y las liquidaciones por otro tipo de cuestiones, como puede ser por errores de fábrica.