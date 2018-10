Comía un lomito, mordió un vidrio y se cortó la boca

El fiscal de Distrito 1, Turno 5, Gustavo Dalma, imputó al cocinero y al encargado de la conocida lomitería cordobesa de bulevar San Juan 450.

La víctima, de la que no trascendió el nombre, fue al local y pidió un lomito y cuando empezó a masticarlo notó que contenía algo raro. Pero no advirtió que era un vidrio hasta que vio los cortes en su boca. Gracias a la amiga que estaba allí, no tragó el bocado, pero sufrió cortes en la lengua y el paladar.