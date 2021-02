Cómo será el cronograma de vacunación que empieza mañana

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPeveAndrea%2Fstatus%2F1356578049244991494%3Fs%3D20 A partir de mañana comenzará una nueva etapa de #vacunación con la llegada de 3500 dosis del primer componente, destinadas al personal de Salud y mayores entre 80 y 90 años. De este modo, seguimos vacunando a los grupos de riesgo, comenzando por quienes tienen mayor mortalidad. pic.twitter.com/esAtmH1pZZ — Andrea Peve (@PeveAndrea) February 2, 2021

"No vamos a vacunar a aquellas personas que no están inscriptas. Si no recibió ningún mail de confirmación, no es posible. Sólo vamos a vacunar con turnos previos", explicó Peve.

Respecto a la primera etapa de vacunación, que incluyó las dos dosis, precisó que se logró completar el esquema completo de 3.348 personas, todas del sector de Salud. Sobre esto, dijo que tras la aplicación de la primera dosis hubo "280 personas que tuvieron algún evento", mientras que con la segunda dosis fueron 26.

"Las personas se han recuperado dentro de las primeras 24 horas de aplicada la vacuna. Se registró cefalea, dolores musculares, fiebre y dolor en la zona de aplicación, como ocurre con cualquier vacuna", precisó.

La funcionaria indicó que ya están en camino las 3500 nuevas dosis de la Sputnik V que se repartirán en parte iguales entre los agentes del sistema de salud y los adultos mayores de 80 años.