¿Complicado, yo?

Personas complicadas hay en todas partes. Comúnmente decimos: “qué histérica” o “qué neurótico”. La verdad es que todos tenemos rasgos negativos, algunos más que otros, pero algunos llegan a ser problemáticos y adonde van generan conflictos.

Te invito a considerar las siguientes características de una persona complicada que te ayudarán a identificarla:

-Es demasiado sensible.

-Se pone en el papel de víctima.

-Siempre trata de justificar lo que hace mal.

-Es ansiosa.

-Se siente perseguida.

-Es celosa.

-Tiene el hábito de criticar a los demás.

-Es exagerada.

-Es desordenada o hiperordenada.

-Se enoja fácilmente.

-Tiene dolor de cabeza a menudo.

Ahora analicemos más detalladamente por qué alguien es considerado complicado o problemático:

Porque hace difícil lo sencillo

Si, por ejemplo, alguien pasa por al lado y no lo saluda, hace de esa circunstancia un mundo. Piensa: “¿por qué no me habrá saludado? Debe estar ofendido. ¿Le habré hecho algo?...”. Y así puede pasarse días enteros, incluso semanas, rumiando los mismos pensamientos hasta el cansancio.

Vive siempre angustiado

Es muy consciente de sí mismo y se cuestiona todo lo que hace. Si dice algo, se pregunta después por qué lo dijo; y si se queda callado, se pregunta por qué no habló. Si sale a pasear y de repente empieza a llover, piensa que podría haberse quedado en casa sin mojarse, y si se queda en casa y es un hermoso día de sol, piensa que tendría que haber salido a pasear. La angustia es su acompañante permanente.

Exagera sus miedos

Para alguien complicado, todo lo negativo que ocurre es una catástrofe, aunque se trate de algo que nos pasa a todos. Si se dobla un pie y siente mucho dolor, ¡ya piensa que tiene una fractura!

No tiene la capacidad de disfrutar

La razón por la que es incapaz de disfrutar de todo lo bueno a nuestra disposición es que elige tener una actitud negativa a diario. La vida es para ser disfrutada y vivida al máximo porque todo lo que rechazamos lo terminamos perdiendo.

Vive echándoles la culpa a los demás

Como no puede mirar hacia adentro y reconocer tanto sus virtudes como sus defectos, se desliga de su responsabilidad culpando a todo y a todos: su pasado, su familia, su pareja, el país, su trabajo, etc., etc.

Se cree mejor que los demás

En Argentina llamamos fanfarrón a quien demuestra una actitud de superioridad. La persona fanfarrona es incapaz de mirarse a sí misma, por lo que vive juzgando la vida y el accionar de los otros. También es adicta al chisme.

¿Por qué una persona llega a ser complicada?

Todos los seres humanos podemos llevar cargas en nuestro interior, algunas muy pesadas. Esas cargas, por lo general, tienen su origen en vivencias desagradables del pasado que dejan una herida profunda y hacen que la persona albergue emociones negativas (tales como ira, rencor, temor, etc.) que no le permiten relacionarse de manera sana con los demás.

Por eso, si nos descubrimos como personas complicadas, necesitamos buscar ayuda para resolver lo que haga falta. Y si nos toca tratar con gente problemática, sin justificar sus acciones deberíamos intentar al menos comprenderla.

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com