Con 9 años le escribió una carta a Gutiérrez y se viralizó: pide una solución para su escuela

Gabriela Navarrete (39), madre de la niña, habló con LM Neuquén y contó cuál es la situación que atraviesa el colegio al que asiste su hija. “Ella asiste a una escuela rural de jornada extendida, por lo que comen en el establecimiento. Allí están desde hace unos días con un quite de colaboración de los auxiliares de servicio, debido a que hoy son 30 alumnos, y sólo cuentan con 2 auxiliares y una colaboradora que tiene cerca de 60 años, por lo que no están teniendo clases”, relató la mujer.

“Alfonsina es una niña a la que le encanta que ir a la escuela. Tanto así, que con nueve años va a quinto, porque la adelantaron un año. Cuando salió del jardín ya sabía leer y conocía muy bien los números. Ella es muy aplicada. Por lo que cuando empezó primer grado, al poco tiempo la pasaron a segundo. A ella no le gustan para nada los viernes porque sabe que no va a tener clases”, describió Gabriela a su hija, y aseguró que durante los primeros días del paro se sintió muy mal por no poder asistir a clases.

escuela 149 Huaraco-carta nena.jpg

Sin embargo, Gabriela aclaró que ella entiende con claridad la lucha que llevan adelante los trabajadores de la escuela. “Lo charlamos mucho y ella entiende la lucha que acompañamos los papás”.

Sobre los motivos que llevaron a la niña a escribir esa breve pero conmovedora carta, su mamá contó que nació a raíz de una “tarea” que ella le dejó, dado que tanto la mujer, como su esposo, Erasmo, trabajan en salud y en la municipalidad de Andacollo, respectivamente.

“Nosotros le dejamos tarea para que no pierda la costumbre, ya que a ella comúnmente le dejan bastante tarea. “Anoche (por el miércoles a la noche) le di una hoja y le dije que se explayará libremente sobre cómo se sentía, pero jamás me imagine una carta. Mientras estaba trabajando esta mañana (por ayer), me mandan la carta por foto. Ella no esté enojada con los auxiliares de servicio porque no están trabajando, sino la carta estaría dirigida a ellos”, contó.

escuela 149 Huaraco 01.jpg

Gabriela contó que el gobernador visitará la zona en los próximos días por lo que quieren aprovechar esa oportunidad para darle el escrito en mano.

“Fuimos a comprar un sobre y le dijimos a ella que era importante que esa carta no se quedara en la casa, sino que tiene que llegar al gobernador, a través del correo. Después nos enteramos que el sábado posiblemente llegue a Andacollo por una reunión del MPN”, comentó Gabriela a LMN.

“El grupo de padres que apoyamos a los auxiliares decidimos no mandar a los chicos al colegio, para que su reclamo tome más fuerza. Pero ellos no están de paro, ellos están cumpliendo con su horario, pero con quite de colaboración. Los chicos necesitan un espacio limpio, la comida y los refrigerios , por eso también con su carta ella está reclamando por sus derechos y estoy muy orgullosa por eso”, resumió.

