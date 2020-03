Con el tiempo a nuestro favor

Italia vive una verdadera pesadilla: 368 personas infectadas de coronavirus murieron en las últimas 24 horas, la cantidad más alta desde que se llevan registros de esta pademia, con lo que totalizan 1809. En España, 47 millones de personas cumplen el confinamiento masivo decretado por el Gobierno. Las noticias, y la experiencia, que nos llegan desde esos dos países, tan lejanos en la geografía, tan cercanos en los afectos, nos brindan una oportunidad que no debemos desaprovechar. El tiempo corre a nuestro favor para no repetir los errores europeos, y evitar que los contagios por el coronavirus se multipliquen como hoy lo hacen en otros países. Después de cierta subestimación cuando la pandemia aún no había sido declarada y les parecía a algunos un problema ajeno, el gobierno nacional puso segunda y en pocos días tomó una serie de medidas drásticas, que no se terminaron anoche: al contrario, se profundizarán en las próximas horas. Más allá de la línea que bajen los gobiernos, el nacional, el provincial y el municipal, vale la pena reiterar lo que se dijo en esta columna el viernes: nos taca ser responsables. El fin de semana, buscando abastecerse, muchos neuquinos coparon los supermercados para llenar el carrito y esperar, si llegaba la cuarentena obligada, con la heladera y la alacena llena. Está claro, la necesidad tiene cara de hereje. Y poder juntar alimentos, alcohol en gel y otros produtos indispensables para pasar el aislamiento, nos empuja a los locales y a los súper. No es lo mejor. Al contrario. Pese a las restricciones, habrá que tener muy en cuenta que esas salidas en busca de comida deberán ser en los próximas días reducidas al máximo. Como cualquier otra salida de casa que no tenga una gran excusa. Es tiempo de cuidarnos entre nosotros.