Con la Pipa seca: el River de Gallardo se quedó sin gol

Neuquén.- La confirmación de la salida de Lucas Alario de River al Bayer Leverkusen conmocionó a Núñez. No tanto por la forma, sino porque desde lo deportivo el equipo de Marcelo Gallardo se queda sin su as de espadas. Un delantero letal en el área con proyección en la Selección nacional y que siempre ha convertido en partidos decisivos como la final de la Copa Libertadores o de la Copa Argentina. Pero no sólo su inesperada partida afecta la salud del plantel millonario.