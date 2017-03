Condenaron al fotógrafo por abusar de su sobrina

NEUQUÉN

El fotógrafo de los books fue declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante. La víctima fue su sobrina, a quien le había ofrecido hacer un book de fotos para su cumpleaños de 15. La pena que deberá afrontar va de los 4 a los 10 años de prisión efectiva.

Ayer se conoció la resolución del jurado, que fue una condena por unanimidad. Dos jueces consideraron que hubo abuso de poder y un tercero, que existió un aprovechamiento de la madurez sexual, por lo que la chica no pudo haber consentido algo que desconocía por ser virgen.

El fiscal de delitos juveniles Germán Martín aprovechó para aclarar que “el silencio de la chica (al momento del abuso) no fue consentimiento, fue terror ante una persona que accionó desde lo psicológico aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven” (ver recuadro).

Desde que salió a la luz el caso, el 29 de enero de 2016, cuando encontraron al fotógrafo tirado en la meseta con una “V” de violador grabada en la frente, LM Neuquén develó el trasfondo de la situación en la que estaba involucrado el hombre.

A mediados de febrero de ese año, la chica logró develar lo que le había sucedido después de dos años de silencio durante los que hasta intentó suicidarse. Acompañada por sus padres, denunció al tío.

La familia salió a los medios a reclamar justicia. El padre de la víctima, Eduardo, confió en un momento de furia: “Tendría que haber sacado un préstamo para mandarlo a matar”.

El fiscal Martín le formuló cargos ese mismo mes y todas las pericias psicológicas que se le hicieron a la chica confirmaron un relato coherente y verdadero. Por su parte, el fotógrafo se negó a todo tipo de pericia psicológica o psiquiátrica.

El hombre quedó con prisión domiciliaria por su cuadro de hemiplejia, con una prohibición para salir del país y con imposibilidad de subir fotos a la red.

Distintas organizaciones marcharon para escrachar al hombre, que trabajaba en la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia. En medio de semejante tensión, el Gobierno decidió cesantear al fotógrafo.

En paralelo, casi una decena de jóvenes contaron que habían visto fotos de ellas en páginas web pornográficas. Casi un año pasó hasta que la causa finalmente llegó a juicio. La estrategia que eligió el abogado defensor, Juan Coto, fue victimizarlo. En su declaración el fotógrafo no dijo que él no había cometido los abusos, sino que aseguró que era un profesional exitoso y que le tenían envidia. En definitiva, intentó hacer creer que el fotógrafo era víctima de una campaña de desprestigio, pero su treta no prosperó.

El tribunal lo condenó y resta determinar la pena.

En la fiscalía de Delitos Juveniles no descartan que se puedan recibir más denuncias de mujeres víctimas del accionar del fotógrafo hemipléjico.

Momentos cruciales de un caso que conmocionó a la provincia

29/1/16 Tirado en la barda

Encontraron al fotógrafo tirado en la barda con una “V” de violador gravada en la frente. No le habían robado nada; LM Neuquén develó el trasfondo.

24/2/16 La fiscalía lo acusó

Tras la denuncia de la joven y luego de las pericias del caso, la fiscalía acusó al fotógrafo de abuso gravemente ultrajante y le dictó prisión domiciliaria.

14/3/17 Fallo: culpable

El tribunal lo encontró culpable de abuso sexual de la sobrina, aunque uno de los miembros incorporó la figura del estupro. Ahora resta definir la pena.

“Se intentó suicidar cinco veces. Estuvo internada en el hospital de Centenario. Está con tratamiento con psiquiatra. Fue una mochila muy grande que cargó mi hija”. Noelia. Mamá de la joven víctima

10 años de prisión como máximo

Por el tipo de delito que cometió el fotógrafo podría recibir una pena que va de los 4 a los 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En los próximos días se deberá definir la condena.

Fiscalía: “Es un abusador de manual”

El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín, se mostró conforme con la sentencia y explicó que el fotógrafo es un abusador de manual: “Las conductas que desarrolló son aptitudes que están planteadas en los manuales de abuso de la Unicef; son conductas comunes de abusadores sexuales”.

“En esta situación de abuso sexual de una chica de 14 años, la resistencia al abuso de parte de la niña no es una resistencia de película donde le pega y sale corriendo. Acá hubo una manipulación y sometimiento vinculado a la asimetría del poder en términos psicológicos y emotivos. En este caso, la víctima hizo silencio y se podría plantear como una especie de consentimiento, eso fue descartado por los cinco psicólogos que intervinieron en el caso. En estas situaciones el silencio significa terror, desconcierto. Confundir el silencio con consentimiento es un mal entendido machista que tenemos que desterrar”, dijo el fiscal.

Respecto de la pena al fotógrafo, aclaró: “La verdad que la situación de su discapacidad nunca fue parte del análisis del caso. Siempre lo tratamos como una persona con toda su aptitud. La intención de la fiscalía, a la hora del cumplimiento de la pena, va a ser que la cumpla en una cárcel común como cualquier otra persona condenada por el mismo delito y vamos a pelear para que la pena sea por encima del mínimo”.