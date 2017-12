Conmovido, José María se despidió de Este es el show

Buenos Aires.- José María Listorti, conductor de Este es el show (El Trece), se mostró muy sensible en las redes sociales en su despedida del ciclo. “Hoy se acaba una etapa en mi vida. Gracias, Este es el show, por todo lo que me diste en estos 10 años. Me llevo amigos, miles de anécdotas y sensaciones que nunca voy a olvidar”, escribió Listorti para sus más de dos millones de seguidores en Twitter.