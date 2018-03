Conquista argentina

La gran postal fue tomada en el restaurante La Catarina, en Monterrey, luego de una cena a la que asistieron Luismi, Paula y toda la comitiva del cantante.

Peralta, que ganó un concurso de belleza en 2004 en su Adrogué natal, se sumó al equipo de la estrella mexicana en 2014, cuando fue convocada para una suplencia durante una gira por Argentina. “En noviembre del 2014 fui a verlo al Estadio GEBA. Estaba en la fila 17, justo al lado del pasillo que conecta al centro del escenario. Estaba saltando y bailando hasta que me topé con una persona de seguridad. Me pidieron el ticket y me pasaron a primera fila”.

En más de una oportunidad, Paula negó estar involucrada sentimentalmente con el cantautor y aseguró que es un gran jefe. “Es una relación laboral. Estoy acá para trabajar, para hacer un gira, para acompañar a un gran artista, para acompañarlo en el escenario, sumarle a su show”, comentó.

Paula no es la primera argentina en la vida del Rey Sol, ya que en su lista aparecen Sandra Villaruel, Luciana Salazar, Andrea Estevez, Sofía Zamolo, Sabrina Sabrok y Lucila Polak.

La gran estafa del mexicano

Andrés Rey, el imitador argentino del cantante mexicano, reveló en diálogo con Cadena 3 que lo suplantó en un concierto realizado en San Luis en el 2010, que tuvo lugar en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes de La Punta.

El hombre agregó que también hizo lo mismo en otros lugares y que incluso le tocó encarar “despistes de prensa y fans”, haciéndose pasar por Luis Miguel.

En tanto, la madre de Rey contó al ciclo radial Perros de la calle que el imitador tenía a su disposición a “toda la gente del staff para que lo cuidara” y que los músicos estaban al tanto del cambio.