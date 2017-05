El funcionario municipal se refirió a los tres episodios con automovilistas que ocurrieron el fin de semana pasado, en el que para evadir los controles de alcoholemia intentaron atropellar a los inspectores, que para resguardar su vida se terminaron haciendo a un lado del camino.

Churrarín agregó: “La única medida es que el inspector esté atento. Lo hemos hecho con la Policía y ha pasado lo mismo. El hecho es no parar”.

Los episodios sucedieron el domingo a la madrugada en la zona del Bajo neuquino, más precisamente sobre Avenida Olascoaga en los cruces con calles Montevideo y Cabildo.

Días atrás también había ocurrido un episodio similar, por lo que las autoridades municipales ven con preocupación la actitud desaprensiva de algunos automovilistas y motociclistas para evitar el alcotest.

“Son comunes las agresiones verbales pero se están repitiendo estos episodios, y no queremos que se naturalice”, recalcó Churrarín.

En diciembre pasado, un taxista borracho fue detenido tras esquivar un operativo y amenazar con un cuchillo a la policía en el oeste neuquino. En tanto que en febrero último, un joven conductor quiso eludir a un control policial en Leguizamón y Luis Beltrán y terminó chocando a una camioneta Amarok estacionada en el Bajo. Lo mismo ocurrió a finales de abril, frente a la Comisaría 18ª.

“La intención de querer evadir al control de tránsito es habitual. Pero esto de tirar el vehículo encima no”, enfatizó el funcionario.

“Estamos hablando de un acto administrativo, si es que se detecta alguna irregularidad o da positivo el alcotest, no de un ilícito. No me parece que se ponga en riesgo la vida de los inspectores”, agregó. Para los próximos operativos no se prevén cambios.

En este caso los tres autos se dieron a la fuga velozmente y no hubo manera de identificarlos porque la situación “los sorprendió y fue todo muy rápido”.

Durante el fin de semana pasado se llevaron a cabo 185 controles desde el viernes hasta el domingo, de los que un total de 28 dieron alcoholemia positiva.

“La alcoholemia más alta fue 2,42 gramos de alcohol en sangre en una persona que circulaba en una motocicleta en el Bajo”, indicó Churrarín. En total se secuestraron 30 vehículos.

“Son comunes las agresiones verbales pero se están repitiendo estos episodios, y no queremos que se naturalice. La intención de querer evadir siempre existe”. Facundo Churrarín. El director municipal de Tránsito, preocupado por los episodios.

105 alcotests positivos se han registrado durante este mes.

Según los datos oficiales brindados por el municipio neuquino en el fin de semana largo del 1º de Mayo hubo 38 procedimientos por alcoholemia positiva. Un total de 39 se registraron el finde posterior, mientras que en el último hubo 28. Un detalle es que en los tres findes que lleva el mes, el pico máximo de alcohol en sangre ha promediado los 2,49. En total, durante mayo los inspectores llevaron a cabo un total de 655 controles y se secuestraron 111 vehículos.