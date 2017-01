Controlaron el fuego en La Pampa y en Buenos Aires

La Pampa

El director nacional del Servicio de Manejo del Fuego, Guillermo Barisone, confirmó que el incendio forestal en La Pampa está contenido, tras haber arrasado con una amplia superficie del sudeste de la provincia y generar una situación de emergencia agropecuaria por las cuantiosas pérdidas económicas para los productores de la región. “La principal preocupación, que era contener el fuego, ya está. Anoche, junto con gente de la Dirección de Defensa Civil de La Pampa y los coordinadores del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dimos por contenido el fuego”, precisó desde la localidad pampeana de La Adela, donde el fuego destruyó 70 mil hectáreas. “Vamos a volver a sobrevolar la zona y considerar algún punto caliente, porque puede haber un foco interno que no sería tan grave pero igual hay que atenderlo”, añadió.

“En lo que tiene que ver con extensión -remarcó- lo dominamos, o sea que nosotros estamos dominando el fuego y no el fuego a nosotros”. Precisó que el principal recurso para combatir el fuego en estos casos de “incendio extremo” son las “cuadrillas en móviles rápidos y capacitados, y no los aviones hidrantes porque no hubieran dado abasto” por la velocidad con la que avanzaban las llamas debido a los vientos de más de 30 kilómetros por hora, la temperatura superior a los 30 grados y una humedad del 15%.

A su vez, destacó que trabajaron “desde el primer momento con un avión y un helicóptero para observar y tener un panorama desde el aire y saber cómo trabajar en tierra. Los recursos que se pusieron son los necesarios, los que se requieren en estas ocasiones y los que fueron solicitados por las provincias”, enfatizó Barisone.

En La Pampa, donde los datos provisorios dan cuenta de más de 800 mil hectáreas afectadas y pérdidas cercanas a las 70 mil animales, la Comisión de Emergencia Agropecuaria provincial declaró el viernes la emergencia hasta el 30 de junio. En este marco, dirigentes agropecuarios plantearon que “el panorama generado por los incendios es mucho más crítico de lo que se imagina”, y sostuvieron que “la situación de los productores damnificados es desesperante”.

También en Buenos Aires

Los incendios que afectan las ciudades bonaerenses de Balcarce y Villarino también fueron controlados, “aunque aún no extinguidos”, según informó una fuente de Bomberos de la provincia. “El incendio más grande -explicaron-, el que se había registrado en Sierra La Chata, ya está controlado y se sigue monitoreando. Hemos tenido incendios de pastizales en las rutas 226 y 29, pero no llegaron a las dimensiones del sufrido en Sierra”, detalló la fuente.

Por su parte, bomberos de Villarino dijeron “el fuego que se registraba en la localidad de Algarrobo está contenido”, y aclararon que todavía no está extinguido porque quedan zonas calientes y en brasas. “En estos momentos soplan ráfagas del noroeste a 35 kilómetros, lo que, sumado a un pronóstico de temperaturas superiores a los 30 grados, nos obliga a estar atentos”, apuntaron desde el cuartel.

En tanto, desde el gobierno provincial y las entidades rurales trabajan en soluciones para paliar la consecuencia de los desastres naturales que, entre inundaciones e incendios, castigaron a la provincia en los últimos días. Y anunciaron una ayuda de 300 millones de pesos y una línea de créditos por 100 millones del Banco Provincia para los productores rurales.

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, encabezó una reunión de la que surgieron los anuncios. Uno de ellos, el que permitirá que se disparen todos los paliativos, fue el trabajo conjunto entre la Provincia y las entidades que nuclean a los productores para buscar declarar la emergencia agropecuaria en los distritos afectados por los incendios forestales y las inundaciones, para mitigar los efectos devastadores del clima.