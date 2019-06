"El valor detectado más alto en alcoholemias positivas fue de 2,97 gramos de alcohol en sangre. El infractor (a la ley nacional de tránsito) era una persona de no más de 30 años que al momento de controlar la documentación no tuvo inconvenientes peo que no superó el test de alcoholemia", explicó Churrarín en diálogo con LU5 al tiempo que añadió que se le retuvo tanto la licencia de conducir como el vehículo.

El funcionario indicó que en conjunto con Gendarmería Nacional se realizaron diez controles de droga en los que se detectó un caso positivo de consumo de anfetamina, metanfetamina y cocaína, además de tener 0,29 gramos de alcohol en sangre.

