Corte de tránsito y colectivo tomado en reclamo de servicios

Se trata de vecinos del barrio Hipódromo , de las manzanas H, J, K, L, M del sector Los Hornitos y parte Las Flores. Con quema de cubiertas, protestan por la falta de todos los servicios. Indicaron que el chofer de la unidad 12, que fue retenido esta mañana, no ofreció resistencia.

“Estamos reclamando por la falta de gas, luz y el agua. No tenemos servicios en nuestro barrio. Necesitamos la reapertura de una calle, para eso debían reubicar a una señora hace un año para poder pasar los servicios. No hemos tenido respuesta, siempre promesas y no se cumple nada”, aseguró Estéfany Altamirano, una de las voceras del reclamo, en declaraciones a LU5.