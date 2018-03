"Cosas de Poné a Francella hoy no se podrían hacer"

“Hay ciertas cosas que hoy no se podrían hacer porque está muy sensible todo este tema, y es totalmente lógico que se presente así, que se ponga en primera línea”, explicó el actor en el programa Modo Sábado.

Además, el actor agregó que las bromas de Alberto Olmedo “y tantas cosas más” serían mal recibidas en la actualidad. Francella recordó que también se dijo que en su programa se denigraba a la mujer, pero para él era todo lo contrario: “Las actrices del programa (Flor Peña, Frigerio y Prandi) tenían un rol protagónico, con buenos papeles”.

Consultado por Juan Darthés, quien enfrenta denuncias de acoso por parte de tres actrices, fue categórico: “Me gusta tener pruebas y que las denuncias se confirmen y que de verdad sean constadas. Y no me gusta que la gente responda tocando de oído. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara su culpabilidad, y ahora sos culpable hasta que demostrás tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación".