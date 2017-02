En su cuarto año de Cosquín Rock, La Beriso llegó a la cima de su escalada por la grilla y se arrogó el privilegio de clausurar la última noche de un festival que en su tercera, y última jornada, convocó a casi 25 mil personas.

Cabalgando sus baladas desoladoras y su rock fabricado entre adoquines del conurbano bonaerense, el grupo de Rolo Sartorio sacó a relucir su título de banda grande (en diciembre llenaron el estadio de River con 55 mil almas) y ofreció en poco más de dos horas un buen repaso por toda su carrera discográfica. En un mix que osciló entre las penas y la denuncia social ("ahora que coman la mierda que nos tiraron durante años", sentenció Rolo en uno de los pasajes), la banda se valió de su cancionero popular para ratificar que si están ahí es porque el apoyo de sus fieles es incondicional.

Se sabe que Sartorio disfruta de los cruces musicales, así que luego de visitar junto a Juanse el show de Fito Paéz para echar por tierra un rumor de cortocircuito, recibió en su propio momento a Juanchi Baleirón de Pericos. Otro invitado fue el cantante de La Perra que los parió, banda que los teloneó en River.

Si bien fue merecido, el final de la jornada bien podría haber sido otro. Es que precediendo a los de Avellaneda, Las Pelotas brindó un show tan preciso que parecía que ya no había lugar para nada más. El grupo liderado por Germán Daffunchio, que acompañó sus clásicos con interesantes canciones del último disco, honró su asistencia perfecta. Con ellos también estuvo Baleirón en una tremenda versión de El ojo blindado.

Si el cantante de Pericos, banda que festejó durante los tres días sus 30 años de carrera, estuvo en las dos últimas, no podía faltar la tercera. Es que antes también había subido junto a los Attaque 77, grupo que supo producir artísticamente y que tuvo un buen paso por la jornada con sus canciones comprometidas y el explícito mensaje de solidaridad a muchos trabajadores despedidos de distintas empresas.

Está saliendo el sol

Si el cierre fue contundente, el inicio de la jornada fue, como mínimo, esperanzador. Es que cuando se anunció la grilla del Cosquín Rock 2017, la inclusión de Carl Palmer en un escenario signado por la diversidad estilística se interpretó como un delirio de los organizadores. ¿Rock sinfónico entre el punk vieja escuela de Los Violadores y el groove pachanguero de Kapanga? A concierto de Palmer ofrecido, los responsables de su inclusión podrían retrucar ahora con aires de suficiencia y con un “sí, ¿por qué no?”

Porque el show del exbaterista del monumental trío Emerson Lake & Palmer significó el triunfo de la música, la representación de la certeza de que nadie puede sustraerse ante lo excelso. Con calzas cortas y una remera psicodélica, Palmer se sentó ante una batería de doble bombo y muy decidido para el shock. Lo acompañaban el bajista Simon Fitzpatrick y el guitarrista Paul Bielatowicz, dos jóvenes músicos con una actitud consecuente con el líder y la misión de recrear un repertorio de fábula. Que no es otro que el del trío que completaban los fallecidos Keith Emerson y Greg Lake.

El desafío no era simple, por cuanto la guitarra de Bielatowicz debía recrear el sonido del teclado de Emerson mientras que los desarrollos debían prendar como pieza instrumental cuando en los originales el magnetismo también era pivoteado por la voz de Greg Lake. Las adaptaciones sonaron alucinantes y tuvieron una mínima introducción del mismo Palmer. La más profunda fue para Knife edge, tema del primer disco epónimo, publicado en 1970.

Otros temas de aquella gloriosa obra, que en casos consistió en páginas sinfónicas arregladas por los miembros del trío, fueron Welcome back my friends, The barbarian y America. ¿Hubo solo de batería? Sí, y llegó con el pomposo Fanfare for the common man.

Elaborado, preciso y rockero, lo de Palmer dejó estupefacto a un público que ya tenía entidad de pequeña multitud. Un rato antes, por el principal había pasado Palo Pandolfo, quien con Ella vendrá (Don Cornelio) y Estaré (Los Visitantes) logró conjurar a la lluvia, esa invitada de siempre que hasta ese momento no se había manifestado. Creer o reventar, febo asomó cuando Palo entonó “estaré, estaré/ adonde salga el sol”.

La Que Faltaba sucedió a Palmer con un set corto, coronado con el piojoso El balneario de los doctores crotos, y Los Guarros subieron luego convencidos de que el tiempo que pasaron separados los mejoró. Eso al menos dijo Javier Calamaro, que no tuvo dramas en cantar W. P. M (sigla de Whisky, putas y merca) en tiempos en los que Café Tacvba comunica que no tocará La ingrata porque incita a la violencia de género. Al cierre de esta edición, la versión emblemática de Los Violadores confirmaba eso de que nada ni nadie los puede doblegar y con Revolución interior, su tema de apertura, dejaron en claro que, para el lío actual, “no hay soluciones políticas/ no hay”.