COVID: advirtieron por una segunda ola entre marzo y abril

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, advirtió que "habrá una segunda ola de coronavirus entre marzo y abril" y llamó a "extremar los cuidados durante el verano" para "evitar que se instale masivamente el descontrol". La autoridad sanitario bonaerense lamentó por la proliferación de fiestas clandestinas detectadas en los últimos días, que "no ayudan" a contener la pandemia de COVID -19 porque no se respeta el distanciamiento social.

"Nos llegaron imágenes de las llamadas fiestas clandestinas donde están todos sin barbijo y bailando en fiestas privadas, eso no ayuda para nada", enfatizó Gollan.

Consciente de que estamos en una época donde abundan las juntadas de fin de semana y de que se adelantó temporada veraniega, el ministro se preocupó por dejar bien en claro que la llegada de la vacuna no va a terminar con los contagios. "Vamos a tener una vacuna relativamente en la proximidad del tiempo pero va a convivir mucho tiempo vacuna y medidas de prevención porque no es que la vacuna resuelve todo en un día", indicó en AM 750.